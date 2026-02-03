Les valeurs liées aux cryptomonnaies s'effondrent alors que le bitcoin atteint son niveau le plus bas depuis l'élection de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions des entreprises liées aux crypto-monnaies et à la blockchain s'effondrent mardi, suivant le bitcoin BTC= à ses niveaux les plus bas depuis la victoire électorale du président Donald Trump en novembre 2024

** Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 6,4% à 77 450 dollars, tandis que l'Ether ETH= a baissé de 8,5% à 2 140,33 dollars ** La volatilité du marché des crypto-monnaies a déclenché des liquidations de bitcoins pour un montant de 2,5 milliards de dollars au cours des derniers jours, selon CoinGlass

** Les actions de l'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chutent de 7%

** L'action de la société Strategy MSTR.O , anciennement connue sous le nom de MicroStrategy, chute de plus de 8 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis septembre 2024 ** Les mineurs de crypto-monnaie chutent: Riot Platforms

RIOT.O 2%, Mara Holdings MARA.O 5%, Bit Digital BTBT.O près de 4%

** Les actions liées à l'Ether diminuent: BTCS BTCS.O 5%,

Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 6% et Sharplink Gaming SBET.O 7%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé de plus de 4 %; iShares ethereum Trust ETF ETHA.O a chuté de 6 %

** Avec le mouvement sur la session, BTC a perdu environ 15% YTD et environ 40% en dessous du pic record de 126 223 $ établi en octobre dernier