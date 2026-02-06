 Aller au contenu principal
Les valeurs liées aux cryptomonnaies progressent alors que le bitcoin rebondit
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain sont en hausse avant le marché, alors que le bitcoin BTC= regagne du terrain après avoir subi sa plus forte baisse depuis 2022 jeudi

** La sélection de Kevin Warsh par le président Donald Trump pour devenir le prochain président de la Fed a alimenté la récente déroute des crypto-monnaies, tandis que les dernières ventes de métaux précieux et la chute généralisée de la technologie ont sapé le sentiment de risque

** Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a augmenté de 5,1 % à 66 355,01 $ après avoir chuté à 60 008,52 $ plus tôt dans la séance

** Aux niveaux actuels, le BTC a chuté d'environ 13 % cette semaine, ce qui représente une baisse d'environ 25 % depuis le début de l'année. Il reste à son plus bas niveau depuis 16 mois et près de 50 % en dessous de son record d'environ 126 223 $ atteint en octobre

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont augmenté de ~6% avant la cloche ** Les actions de la société Strategy MSTR.O , anciennement connue sous le nom de MicroStrategy, en hausse de 7% avant le marché après un plongeon de 17% jeudi. L'entreprise dirigée par Michael Saylor a rapporté tard jeudi une perte de 12 milliards de dollars

** Les actions de la plateforme d'échange de détail Robinhood HOOD.O , qui propose des échanges de jetons cryptographiques, ont augmenté d'environ 5 %

** Les mineurs de crypto-monnaie Riot Platforms RIOT.O , Mara Holdings MARA.O et Bit Digital BTBT.O sont tous en hausse d'environ 5% avant le marché, Hut 8 HUT.O en hausse de >6%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse d'environ 4%

