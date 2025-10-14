Les valeurs liées aux crypto-monnaies chutent suite à la chute du Bitcoin et de l'Ethereum

14 octobre - ** Les actions des crypto-monnaies et des noms liés à la blockchain chutent avant le marché, suivant la baisse des prix du bitcoin et de l'Ether

** Le Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 4 % à 111 180,28 $; l'Ether ETH= a baissé de 7,6 % à 3 965,84 $

** Les contrats à terme de Wall Street chutent alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pèsent

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont perdu 3,5 % avant la cloche

** Strategy MSTR.O , un thésauriseur de BTC, anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de 4,7 %

** La plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O perd 2,7 %

** Les mineurs de crypto-monnaie en baisse: Riot Platforms

RIOT.O 3,5 %, Mara Holdings MARA.O 3,8 %, Cleanspark

CLSK.O 4,5 %, Bit Digital BTBT.O 4,5 %

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé d'environ 4 % ** Le BTC a plongé jusqu'à 104 782,88 $ au cours du week-end après une liquidation record des crypto-monnaies vendredi dernier, les investisseurs du marché des options se précipitant pour se couvrir contre un nouveau krach du BTC et de l'ETH

** En incluant les mouvements de mardi, le BTC a augmenté de ~19 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH a augmenté de ~18 %