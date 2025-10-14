 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,92
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs liées aux crypto-monnaies chutent suite à la chute du Bitcoin et de l'Ethereum
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions des crypto-monnaies et des noms liés à la blockchain chutent avant le marché, suivant la baisse des prix du bitcoin et de l'Ether

** Le Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 4 % à 111 180,28 $; l'Ether ETH= a baissé de 7,6 % à 3 965,84 $

** Les contrats à terme de Wall Street chutent alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pèsent

.N

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont perdu 3,5 % avant la cloche

** Strategy MSTR.O , un thésauriseur de BTC, anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de 4,7 %

** La plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O perd 2,7 %

** Les mineurs de crypto-monnaie en baisse: Riot Platforms

RIOT.O 3,5 %, Mara Holdings MARA.O 3,8 %, Cleanspark

CLSK.O 4,5 %, Bit Digital BTBT.O 4,5 %

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé d'environ 4 % ** Le BTC a plongé jusqu'à 104 782,88 $ au cours du week-end après une liquidation record des crypto-monnaies vendredi dernier, les investisseurs du marché des options se précipitant pour se couvrir contre un nouveau krach du BTC et de l'ETH

** En incluant les mouvements de mardi, le BTC a augmenté de ~19 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH a augmenté de ~18 %

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
4,0600 USD NASDAQ -1,69%
BITFARMS
9,100 CAD TSX +10,17%
BITFARMS
6,4700 USD NASDAQ +9,85%
BTC/USD
110 814,6006 USD CryptoCompare -2,14%
CANAAN SP ADR-A
1,9600 USD NASDAQ +8,89%
CLEANSPARK
23,2000 USD NASDAQ +5,55%
COINBASE GLB RG-A
336,3000 USD NASDAQ -1,54%
GRSL BTCN CSH-AI
4,0100 USD OTCBB -2,53%
HUT 8
53,9100 USD NASDAQ +7,94%
ISHARES BIT TRST
63,1700 USD NASDAQ -1,16%
MARA HLDGS
22,8400 USD NASDAQ +2,70%
RIOT PLATFORMS
22,1300 USD NASDAQ -0,27%
ROBINHOOD MARKETS
134,1500 USD NASDAQ -0,59%
STRATEGY RG-A
296,7600 USD NASDAQ -1,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank