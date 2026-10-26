Les valeurs liées à l'IA rebondissent après l'annonce par Anthropic d'une introduction en bourse qui s'annonce record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions liées à l'IA progressent après qu'Anthropic a déposé une demande d'introduction en bourse qui pourrait battre tous les records , avec une valorisation estimée à ~1 500 milliards de dollars

** Cette introduction en bourse s'annonce comme un test majeur pour les investisseurs de plus en plus préoccupés par le retour sur investissement de leurs lourds investissements dans l'IA

** "Mon premier avis, en tant qu’optimiste, c’est que cela en dit long sur le fait que le secteur de l’IA se porte très bien. Que la pénétration de l’IA va se poursuivre. Cela renforce également le moral des autres acteurs de ce secteur" – Andre Bakhos, associé gérant chez Ingenium Analytics

** Les fabricants de puces NVIDIA NVDA.O et AMD AMD.O gagnent plus de 2 chacun; Intel INTC.O bondit de 4,5 %

** Marvell MRVL.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O progressent chacun de 2,2 % à 3,3 %

** Applied Materials AMAT.O gagne 3,6 %, tandis que Qualcomm QCOM.O progresse de 1,7 %

** Le géant de l’informatique Microsoft MSFT.O progresse de 1,1 %

** Les néoclouds CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O bondissent chacun d’environ 5 %; Nebius NBIS.O progresse de 2,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis de TSMC TSM.O

2330.TW et de SK Hynix SKHY.O 000660.KS progressent respectivement de 1,7 % et 3,2 %

** SpaceX SPCX.O , détenue par xAI, progresse de 1,1 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O et Seagate Technologies STX.O progressent chacune de 3,7 %; SanDisk SNDK.O affiche une hausse de 2 %

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX affiche une hausse de 56,5 % depuis le début de l'année