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Les valeurs liées à l'IA rebondissent après l'annonce par Anthropic d'une introduction en bourse qui s'annonce record
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 17:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions liées à l'IA progressent après qu'Anthropic a déposé une demande d'introduction en bourse qui pourrait battre tous les records , avec une valorisation estimée à ~1 500 milliards de dollars

** Cette introduction en bourse s'annonce comme un test majeur pour les investisseurs de plus en plus préoccupés par le retour sur investissement de leurs lourds investissements dans l'IA

** "Mon premier avis, en tant qu’optimiste, c’est que cela en dit long sur le fait que le secteur de l’IA se porte très bien. Que la pénétration de l’IA va se poursuivre. Cela renforce également le moral des autres acteurs de ce secteur" – Andre Bakhos, associé gérant chez Ingenium Analytics

** Les fabricants de puces NVIDIA NVDA.O et AMD AMD.O gagnent plus de 2 chacun; Intel INTC.O bondit de 4,5 %

** Marvell MRVL.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O progressent chacun de 2,2 % à 3,3 %

** Applied Materials AMAT.O gagne 3,6 %, tandis que Qualcomm QCOM.O progresse de 1,7 %

** Le géant de l’informatique Microsoft MSFT.O progresse de 1,1 %

** Les néoclouds CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O bondissent chacun d’environ 5 %; Nebius NBIS.O progresse de 2,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis de TSMC TSM.O

2330.TW et de SK Hynix SKHY.O 000660.KS progressent respectivement de 1,7 % et 3,2 %

** SpaceX SPCX.O , détenue par xAI, progresse de 1,1 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O et Seagate Technologies STX.O progressent chacune de 3,7 %; SanDisk SNDK.O affiche une hausse de 2 %

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX affiche une hausse de 56,5 % depuis le début de l'année

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AMAZON.COM
249,0900 USD NASDAQ +0,44%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
531,2800 USD NASDAQ +2,80%
APPLIED MATERIALS
387,5900 USD NASDAQ +2,74%
BROADCOM
329,1700 USD NASDAQ +2,33%
COREWEAVE
55,1900 USD NASDAQ +1,76%
INTEL
90,4700 USD NASDAQ +4,04%
IREN LTD
25,4300 USD NASDAQ +2,11%
MARVELL
233,7800 USD NASDAQ +2,31%
MICRON TECHNOLOGY
903,7000 USD NASDAQ +2,98%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
NEBIUS GROUP RG-A
153,2700 USD NASDAQ -3,45%
NVIDIA
216,0000 USD NASDAQ +2,39%
ORACLE
126,060 USD NYSE -0,02%
QUALCOMM
179,6000 USD NASDAQ +2,10%
SANDISK
1 255,5800 USD NASDAQ +1,42%
SEAGATE HLDGS
644,2100 USD NASDAQ +2,18%
SK HYNIX
142,6200 USD NASDAQ +4,09%
SPACEX
146,9000 USD NASDAQ -0,40%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
WESTERN DIGITAL
356,1300 USD NASDAQ +3,63%
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