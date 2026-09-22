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Les valeurs financières reculent, l'IA et l'aplatissement de la courbe des taux étant au centre de l'attention
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 22:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice bancaire du S&P 500 recule de 2,7 % ce mardi

* Charles Schwab recule de plus de 5 %, tandis qu'Ameriprise et Raymond James perdent plus de 3 %

* La courbe des taux des bons du Trésor à 2 et 10 ans atteint son niveau le plus plat depuis mars 2025

par Sinéad Carew

L'indice financier S&P 500 .SPSY et le secteur bancaire de cet indice de référence .SPXBK ont été sous pression mardi, les investisseurs s'inquiétant de la concurrence de l'intelligence artificielle et des incertitudes entourant les introductions en bourse liées à l'IA, ainsi que des mouvements sur le marché obligataire qui pourraient laisser présager un ralentissement à venir.

L'indice financier global de référence a clôturé en baisse de 2 % mardi, les gestionnaires de fortune Charles Schwab

SCHW.N , Ameriprise Financial AMP.N et Raymond James RJF.N figurant parmi les plus fortes baisses. Schwab a chuté de 6,1 %, tandis que les actions d'Ameriprise ont reculé de 4,4 % et celles de Raymond James ont perdu plus de 3 %. De son côté, l'indice bancaire du S&P 500 a clôturé en baisse de 3 %.

Alors que Muse, un agent IA de Meta Platforms META.O , a récemment dépassé ChatGPT en tant qu’application gratuite la plus téléchargée sur iPhone , Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que les investisseurs commençaient à s’inquiéter de la concurrence potentielle que cette application pourrait représenter pour le secteur de la gestion de patrimoine.

« On s’inquiète de la perturbation que l’IA pourrait causer aux entreprises traditionnelles », a déclaré Sykes, qui gère des investissements dans le secteur financier. « Il y aura clairement des débats tant sur les avantages que sur les perturbations liées aux outils d’IA et sur ce que tout cela signifie pour les acteurs en place, mais je pense qu’aujourd’hui, il s’agit encore d’une réaction de vente aveugle. »

Sykes a également souligné les évolutions sur le marché obligataire américain, où la courbe des taux entre les obligations à court et à long terme s’aplatit, ce qui pourrait peser sur les rendements des banques.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor , qui mesure l’écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans US2US10=RR , considéré comme un indicateur de la santé des anticipations économiques, a atteint mardi matin son niveau le plus plat depuis mars 2025. Il s’établissait en dernier à 21 points de base positifs, mais était descendu jusqu’à 17,90 points de base plus tôt dans la journée. Les traders ayant renforcé leurs paris sur des hausses de taux de la Réserve fédérale, la courbe, qui s’établissait à 55,5 le 18 août, s’est progressivement aplanie.

« Il existe un point de basculement entre une hausse des taux reflétant une économie forte et une hausse des taux ayant pour effet de ralentir l’économie », a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, une société d’investissement familiale située à New Vernon, dans le New Jersey.

Sykes, de Gabelli, a également fait part de ses inquiétudes concernant le marché des introductions en bourse, à la suite d’un article du *New York Times* publié lundi et faisant état de retards dans les introductions en bourse d’entreprises liées aux centres de données soutenant l’IA.

SB Energy , filiale du conglomérat japonais SoftBank

9984.T , a récemment déposé un dossier en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis. Mais le promoteur de centres de données, qui avait initialement prévu une introduction en bourse ce mois-ci, a reporté le lancement de sa tournée de présentation destinée à promouvoir l’opération auprès des investisseurs, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. SB Energy n’a pas souhaité faire de commentaire.

La société de services nucléaires Holtec a suspendu la semaine dernière son projet d’introduction en bourse aux États-Unis.

Pourtant, Sykes estime que les perspectives des valeurs bancaires sont solides.

« Les turbulences à court terme n’affectent pas notre appréciation des perspectives à long terme », a-t-il déclaré. « Les perspectives générales pour les banques sont plutôt bonnes. L’économie est solide et le marché de l’emploi est favorable. Les fondamentaux sont bons. »

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERIPRISE FINCL
512,370 USD NYSE -4,36%
CHARLES SCHWAB
100,360 USD NYSE -6,10%
JPMORGAN CHASE
340,070 USD NYSE -3,41%
LPL FIN HLDG
307,5000 USD NASDAQ -7,45%
META PLATFORMS
736,5950 USD NASDAQ -0,63%
RAYMOND J FINANC
159,430 USD NYSE -3,47%
S&P 500 INDEX
7 764,64 Pts CBOE 0,00%
SOFTBANK
1,414 EUR Tradegate +0,35%
SOFTBANK GROUP
38,160 EUR Tradegate -1,78%
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