Les valeurs financières poursuivent leur chute, le sentiment restant faible
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les valeurs financières poursuivent leur chute alors que le sentiment des investisseurs reste faible, sous-performant les marchés plus larges

** S&P 500 Financials .SPSY en baisse de 0,4 %, comparé à la hausse de 0,6 % du S&P 500 .SPX .

** Bank of America BAC.N en baisse de 2,5 %, Citigroup

C.N en baisse de 2 %, Wells Fargo WFC.N en baisse de 2,4 %, et JPMorgan Chase JPM.N en baisse de 1,5 %

** Le lancement de plusieurs outils d'intelligence artificielle au cours des dernières semaines a déclenché une série de ventes dans différents secteurs financiers

** Anthropic a dévoilé mardi de nouveaux outils d'IA , y compris des plug-ins qui pourraient aider les banques d'investissement, le capital-investissement, l'ingénierie et la conception

** Les analystes ont déclaré que l'approche "vendre d'abord, poser les questions ensuite" était erronée et que les investisseurs pourraient surestimer le potentiel de perturbation de l'IA

** Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré lundi aux investisseurs que la banque serait gagnante dans l'espace de l'IA

** "En fin de compte, si vous regardez 100 domaines, nous serons gagnants dans 75 et peut-être perdants dans 25", a déclaré Jamie Dimon

