Les valeurs financières démarrent la semaine en recul alors que le sentiment s'affaiblit
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les valeurs financières démarrent la semaine en recul, avec des performances inférieures à celles des marchés plus larges

** Le S&P 500 Financials .SPSY a baissé de 2,8%, comparé à une baisse de 0,7% du S&P 500 .SPX .

** Goldman Sachs GS.N chute de 2,9%, Morgan Stanley MS.N et Wells Fargo WFC.N de 3,7%, JPMorgan Chase JPM.N de 3,6%, Citigroup C.N de 3,9%, et Bank of America BAC.N de 3%

** Ares Management ARES.N en baisse de 6,2%, KKR KKR.N en baisse de 7,2%, Blackstone BX.N en baisse de 7,6%, Carlyle Group CG.O en baisse de 6,5%, TPG TPG.O en baisse de 5,9%

** Les stratèges d'UBS affirment que la perturbation de l'IA devrait s'intensifier au cours des deux prochaines années et que les marchés pourraient se diriger vers un resserrement du crédit

** "Les récents titres sur les rachats de BDC ont renforcé les inquiétudes concernant les ventes forcées et les effets de débordement potentiels. Les marchés du crédit sont en retard sur les actions en ce qui concerne l'évaluation du risque de perturbation, les taux de défaillance devant augmenter de 1 à 4 % dans les secteurs du haut rendement, des prêts à effet de levier et du crédit privé" - UBS ** Les sociétés de logiciels retardent leurs opérations d'emprunt en raison de la hausse des coûts d'emprunt et de la surveillance plus stricte des prêteurs qui pèsent sur le secteur, le risque de perturbation de l'IA ayant un impact plus important sur les prêts à effet de levier que sur les obligations à haut rendement, a rapporté Reuters

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
114,890 USD NYSE -6,68%
BANK OF AMERICA
51,271 USD NYSE -3,41%
BLACKSTONE
112,040 USD NYSE -7,62%
CITIGROUP
109,920 USD NYSE -5,25%
GOLDMAN SACHS GR
887,730 USD NYSE -3,74%
JPMORGAN CHASE
297,005 USD NYSE -4,46%
KKR & CO
92,370 USD NYSE -8,68%
MORGAN STANLEY
167,355 USD NYSE -4,58%
S&P 500 INDEX
6 821,11 Pts CBOE -1,28%
THE CARLYLE GRP
49,4500 USD NASDAQ -7,10%
TPG RG-A
41,3200 USD NASDAQ -7,17%
WELLS FARGO
84,560 USD NYSE -4,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:14

    Personne pour mettre Trump aux arrêts avant qu'il flingue tout ce qui tient encore debout dans la planète finance ?

