Les valeurs financières démarrent la semaine en recul alors que le sentiment s'affaiblit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les valeurs financières démarrent la semaine en recul, avec des performances inférieures à celles des marchés plus larges

** Le S&P 500 Financials .SPSY a baissé de 2,8%, comparé à une baisse de 0,7% du S&P 500 .SPX .

** Goldman Sachs GS.N chute de 2,9%, Morgan Stanley MS.N et Wells Fargo WFC.N de 3,7%, JPMorgan Chase JPM.N de 3,6%, Citigroup C.N de 3,9%, et Bank of America BAC.N de 3%

** Ares Management ARES.N en baisse de 6,2%, KKR KKR.N en baisse de 7,2%, Blackstone BX.N en baisse de 7,6%, Carlyle Group CG.O en baisse de 6,5%, TPG TPG.O en baisse de 5,9%

** Les stratèges d'UBS affirment que la perturbation de l'IA devrait s'intensifier au cours des deux prochaines années et que les marchés pourraient se diriger vers un resserrement du crédit

** "Les récents titres sur les rachats de BDC ont renforcé les inquiétudes concernant les ventes forcées et les effets de débordement potentiels. Les marchés du crédit sont en retard sur les actions en ce qui concerne l'évaluation du risque de perturbation, les taux de défaillance devant augmenter de 1 à 4 % dans les secteurs du haut rendement, des prêts à effet de levier et du crédit privé" - UBS ** Les sociétés de logiciels retardent leurs opérations d'emprunt en raison de la hausse des coûts d'emprunt et de la surveillance plus stricte des prêteurs qui pèsent sur le secteur, le risque de perturbation de l'IA ayant un impact plus important sur les prêts à effet de levier que sur les obligations à haut rendement, a rapporté Reuters