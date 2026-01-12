Les valeurs financières chutent, le plan de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit de M. Trump ébranlant les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, mise à jour des prix dans l'ensemble de l'article, intégration d'un graphique) par Niket Nishant et Utkarsh Shetti

Les valeurs financières américaines et les prêteurs cotés au Royaume-Uni ont chuté lundi, l'appel du président Donald Trump à plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit menaçant une source de revenus essentielle pour le secteur.

Cette décision a renforcé les inquiétudes concernant le secteur, alors que les investisseurs sont confrontés à l'incertitude des taux d'intérêt, et risque d'émousser les bénéfices potentiels d'un mouvement en faveur des valeurs de rendement .

Vendredi, M. Trump a demandé que le taux d'intérêt des cartes de crédit soit plafonné à 10 % à partir du 20 janvier, sans donner de détails sur la manière dont il comptait obliger les entreprises à s'y conformer.

Les actions de JPMorgan Chase JPM.N et de Bank of America

BAC.N , les deux principaux prêteurs américains, ont chuté respectivement de 2,5 % et de 1,6 % dans les premiers échanges. Citigroup C.N a chuté de 3,7 %, tandis que Wells Fargo WFC.N a reculé de 1,5 %.

Les analystes de Wall Street ont toutefois exprimé leur scepticisme quant à l'entrée en vigueur du plafond, notant qu'une telle mesure ne pourrait être promulguée que par le Congrès et qu'il est peu probable qu'elle soit adoptée.

"Il faudrait une loi du Congrès pour que de tels plafonds de taux soient mis en place, étant donné les défis juridiques écrasants auxquels un ordre exécutif serait probablement confronté", ont écrit les analystes d'UBS Global dans une note.

Les actions de la banque britannique Barclays BARC.L ont atteint leur plus bas niveau depuis près d'un mois et étaient en baisse de 2,2 %.

Les actions des sociétés américaines de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 8 à 11 %.

American Express AXP.N a chuté de 3,8 %, tandis que les sociétés de traitement des paiements Visa V.N et Mastercard

MA.N ont perdu 1,8 % chacune.

RISQUES POUR L'ACCÈS AU CRÉDIT

L'annonce de Trump est perçue comme une tentative de contenir les inquiétudes concernant le coût de la vie, dans ce qui est une reprise de sa promesse de campagne présidentielle .

"Il n'est pas surprenant de voir Trump revenir sur cette idée, car l'accessibilité financière est devenue une préoccupation majeure de la base électorale américaine", a écrit Bill Ryan, analyste chez Seaport Research.

Toutefois, les analystes estiment que cette mesure pourrait se retourner contre lui, car les prêteurs seraient contraints de réduire les limites ou de fermer les comptes des emprunteurs dont le score de crédit est plus faible.

"Ce plafonnement des taux ne s'attaquerait pas à la racine du problème et pourrait pousser les consommateurs à s'endetter davantage. Il pourrait inciter les consommateurs à s'éloigner des banques et à se tourner vers d'autres prêts non garantis, tels que les prêteurs sur gages et d'autres prêteurs à la consommation non bancaires", a écrit Vivek Juneja, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

DES PRÊTS COÛTEUX POUR LES CARTES DE CRÉDIT

Les cartes de crédit sont généralement considérées comme l'une des formes de crédit les plus coûteuses. Les prêteurs invoquent souvent le fait qu'elles ne sont pas assorties de garanties pour expliquer les taux élevés, car ils courent un plus grand risque en cas de défaillance de l'emprunteur.

En novembre, les taux d'intérêt moyens sur les cartes de crédit s'élevaient à 20,97 %, selon le rapport de la Réserve fédérale sur le crédit à la consommation publié la semaine dernière.

Les investisseurs examineront de près les commentaires des dirigeants des banques, alors que le secteur entame cette semaine la saison des résultats du quatrième trimestre.

JPMorgan devrait publier ses résultats mardi, suivie par Bank of America, Citigroup et Wells Fargo plus tard dans la semaine.