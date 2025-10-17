Les valeurs financières asiatiques reculent, les inquiétudes concernant le crédit aux États-Unis secouant les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs financières asiatiques ont chuté vendredi, les plus fortes baisses étant enregistrées au Japon, à la suite d'une déroute des actions des banques régionales américaines sur fond d'inquiétudes quant à la montée des risques et à la qualité du crédit.

L'exposition du secteur bancaire à deux récentes faillites d'entreprises automobiles américaines a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt, plus de deux ans après la faillite de la Silicon Valley Bank , lorsque les taux élevés ont entraîné des pertes sur le papier de ses obligations.

Les actions des banques japonaises .IBNKS.T et des assureurs .IINSU.T ont chuté vendredi, Tokio Marine 8766.T , Mizuho 8411.T et Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T ont toutes perdu près de 3 %.

Cette baisse est intervenue après que l'indice des banques régionales américaines .KRX a chuté de 6 % jeudi, deux petites banques ayant révélé des problèmes distincts.

Zions Bancorporation ZION.O a déclaré qu'elle subirait une perte de 50 millions de dollars sur deux prêts commerciaux et industriels de son unité californienne, tandis que Western Alliance WAL.N a révélé qu'elle avait intenté un procès alléguant une fraude de la part de Cantor Group V, LLC.

Les analystes ont déclaré que, bien que ces problèmes ne soient pas susceptibles de poser des risques systémiques, ils pèseraient sur le sentiment à court terme.

"Bien que la taille des créances douteuses soit importante, il est peu probable qu'elle pose des risques pour l'ensemble du système", a déclaré Kyle Rodda, analyste financier principal chez Capital.com.

Kyle Rodda a déclaré que la cause sous-jacente de ces deux problèmes était le laxisme des normes de prêt et la fraude, ce qui a suscité des craintes que ce comportement soit endémique et puisse conduire à d'autres défauts de paiement.

D'autres valeurs financières en Asie ont également été sous pression, la banque singapourienne DBS DBSM.SI ayant perdu près de 1 %, tandis que l'assureur australien QBE QBE.AX a chuté de 9 %.

Les récentes faillites du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor ont braqué les projecteurs sur les contrôles de risque des banques et sur le marché opaque du crédit, où les prêts complexes ont rendu plus difficile l'évaluation de l'exposition des participants.

Les deux effondrements du mois dernier ont contraint certains investisseurs en dette à réduire leur exposition à certains secteurs en raison des inquiétudes suscitées par la faiblesse des prêts à la consommation et des prêts automobiles.