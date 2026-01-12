Les valeurs financières américaines chutent après l'appel de Donald Trump en faveur d'un plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs financières américaines ont chuté dans les premiers échanges sur le marché lundi après que le président Donald Trump a appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit, menaçant une source de revenus clé pour les banques et autres prêteurs.

Vendredi, Donald Trump a appelé à un plafond de 10 % à partir du 20 janvier, sans donner de détails sur la manière dont il prévoyait d'obliger les entreprises à s'y conformer.

Les actions de JPMorgan Chase JPM.N et de Bank of America

BAC.N , les deux principaux prêteurs américains, ont chuté respectivement de 3,2 % et de 2,5 %. Citigroup C.N a chuté de 3,6 %, tandis que Wells Fargo WFC.N a reculé de 2,2 %.

"Ce plafonnement des taux ne s'attaquerait pas à la racine du problème et pourrait pousser les consommateurs à s'endetter davantage. Il pourrait pousser davantage d'emprunts à s'éloigner des banques et à se tourner vers d'autres prêts non garantis tels que les prêteurs sur gages et d'autres prêteurs à la consommation non bancaires", a écrit Vivek Juneja, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

RISQUES POUR L'ACCÈS AU CRÉDIT

L'émetteur de cartes de crédit American Express AXP.N a chuté de 4 %, tandis que les processeurs de paiement Visa V.N et Mastercard MA.N ont glissé de 1,2 % et 2 %, respectivement.

Pourtant, certains analystes ont déclaré que l'imposition d'une limite sur les taux nécessiterait une législation et pourrait dépasser l'autorité présidentielle.

"Cette idée a déjà été soulevée par Donald Trump et par quelques membres du Congrès dans le passé", a déclaré Juneja, ajoutant qu'il n'est pas certain que le Congrès promulgue quelque chose pour une année seulement.

Les actions des sociétés de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 8 à 10 %.

"Lorsque les entreprises ne peuvent pas évaluer correctement le risque, elles se contentent de réduire les lignes de crédit ou de couper complètement l'accès au crédit. Les entreprises qui achètent maintenant et paient plus tard et les prêteurs sur salaire pourraient adorer cette proposition", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les actions de la société BNPL Affirm AFRM.O ont augmenté de 2 %.

Le secteur bancaire américain entame cette semaine la saison des résultats du quatrième trimestre, JPMorgan Chase devant présenter ses résultats mardi, suivi de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo.