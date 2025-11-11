 Aller au contenu principal
CAC 40
8 164,73
+1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs énergétiques s'apprécient en raison des sanctions russes, mais les inquiétudes concernant l'approvisionnement limitent les gains
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 1,3 %, suivant la hausse des prix du brut

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,2 % à 64,83 $/baril; le brut West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 1,2 % à 60,89 $/baril

** Les prix du brut augmentent en raison de l'impact des dernières sanctions américaines sur le pétrole russe, bien que les inquiétudes concernant l'offre excédentaire aient limité les gains

** Les grandes sociétés énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement de 1,2 % et de 1 %

** Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et Devon Energy DVN.N gagnent entre 1,9 % et 3,5 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** OXY a battu lundi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, l'augmentation de la production ayant aidé le producteur de schiste américain à contrer la baisse des prix du pétrole

** La société de services pétroliers SLB SLB.N et son homologue Halliburton HAL.N ont augmenté respectivement de 1,2% et 2,2%

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N gagne 1,4% et son homologue Marathon Petroleum MPC.N gagne 2%

Valeurs associées

APA
24,7376 USD NASDAQ +1,59%
CHEVRON
156,740 USD NYSE +0,69%
DEVON ENERGY
34,820 USD NYSE +2,67%
EXXON MOBIL
119,660 USD NYSE +1,21%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
HALLIBURTON
28,240 USD NYSE +1,91%
HF SINCLAIR
55,555 USD NYSE +0,40%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
199,325 USD NYSE +1,52%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,810 USD NYSE +2,37%
PHILLIPS 66
140,350 USD NYSE +1,20%
Pétrole Brent
64,81 USD Ice Europ +1,36%
Pétrole WTI
60,84 USD Ice Europ +1,35%
SLB
37,370 USD NYSE +1,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
