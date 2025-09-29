 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 896,64
+0,33%
Les valeurs énergétiques en baisse en raison de la croissance attendue de l'offre mondiale
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 1,8%, suivant la chute des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 2,6% à 68,34 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 chutent de 2,9% à 63,82 $/baril

** Les prix du brut chutent alors que l'OPEP+ prévoit une nouvelle augmentation de la production de pétrole en novembre et que la reprise des exportations de pétrole par la région du Kurdistan irakien via la Turquie a augmenté les perspectives de l'offre mondiale

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N ont baissé respectivement de 2% et 1,5%

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Halliburton HAL.N perdent entre 2,2% et 3,1%; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O perd ~1% et SLB SLB.N perd 1,8%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 1,3% et Phillips 66 PSX.N en baisse de 1,8%

Valeurs associées

APA
24,3300 USD NASDAQ -1,46%
BAKER HUGHES RG-A
50,3100 USD NASDAQ -0,42%
CHEVRON
156,910 USD NYSE -2,02%
CONOCOPHILLIPS
95,670 USD NYSE -2,86%
DEVON ENERGY
36,155 USD NYSE -2,24%
EXXON MOBIL
114,860 USD NYSE -2,02%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
HALLIBURTON
25,000 USD NYSE -0,48%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
196,260 USD NYSE -1,26%
PHILLIPS 66
137,850 USD NYSE -1,16%
Pétrole Brent
68,22 USD Ice Europ -2,19%
Pétrole WTI
63,70 USD Ice Europ -2,30%
SLB
35,315 USD NYSE -0,54%
TX PAC LAND
923,420 USD NYSE -3,32%
