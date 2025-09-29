Les valeurs énergétiques en baisse en raison de la croissance attendue de l'offre mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 1,8%, suivant la chute des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 2,6% à 68,34 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 chutent de 2,9% à 63,82 $/baril

** Les prix du brut chutent alors que l'OPEP+ prévoit une nouvelle augmentation de la production de pétrole en novembre et que la reprise des exportations de pétrole par la région du Kurdistan irakien via la Turquie a augmenté les perspectives de l'offre mondiale

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N ont baissé respectivement de 2% et 1,5%

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Halliburton HAL.N perdent entre 2,2% et 3,1%; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O perd ~1% et SLB SLB.N perd 1,8%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 1,3% et Phillips 66 PSX.N en baisse de 1,8%