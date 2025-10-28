Les valeurs énergétiques chutent en raison des sanctions contre la Russie et des plans de production de l'OPEP+

28 octobre - ** L'indice énergétique S&P 500 .SPNY chute de 0,6 %, les investisseurs évaluant l'effet des sanctions américaines sur les deux plus grandes compagnies pétrolières russes et un plan potentiel de l'OPEP+ pour augmenter la production

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 1,37 % à 64 dollars le baril et les contrats à terme sur le pétrole WTI américain Clc1 en baisse de 1,3 % à 60,41 $

** "Le marché du pétrole est toujours en train de débattre si les dernières sanctions auront un impact sur les exportations de pétrole russe ou non, les acteurs du marché réduisant quelque peu la prime de risque de l'offre intégrée la semaine dernière", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS

** APA APA.O chute de 3,7 %, la plus forte baisse de l'indice énergétique

** Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et Occidental Petroleum OXY.N en baisse de 1 % à 2 %

** Les raffineurs Valero VLO.N et Marathon Petroleum

MPC.N en baisse de 1 %