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Les valeurs énergétiques américaines reculent après que Trump a annulé l'attaque contre l'Iran pour tenter de parvenir à un accord sur le nucléaire
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 11:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,46% à 84,02 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 5,30% à 80,20 dollars le baril ** Les cours reculent après que le président américain Donald Trump a renoncé à une nouvelle attaque contre l'Iran, cherchant à conclure rapidement un accord qui mettrait un terme aux ambitions nucléaires de Téhéran et permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N reculent respectivement de 1,55% et 1,3%

** Les producteurs de pétrole Diamondback Energy FANG.O reculent de 1,5%, Occidental Petroleum OXY.N de 1,6%, APA Corp

APA.O de 2,2% et Devon Energy DVN.N de 2,5%

** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N recule de 1% et Valero Energy VLO.N de 1,5%

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CHEVRON
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Gaz naturel
2,75 USD NYMEX -0,40%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
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OCCIDENTAL PETROLEUM
57,065 USD NYSE +2,00%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
79,58 USD Ice Europ -9,67%
VALERO ENERGY
312,900 USD NYSE +0,38%
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