Les valeurs énergétiques américaines reculent après que Trump a annulé l'attaque contre l'Iran pour tenter de parvenir à un accord sur le nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,46% à 84,02 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 5,30% à 80,20 dollars le baril ** Les cours reculent après que le président américain Donald Trump a renoncé à une nouvelle attaque contre l'Iran, cherchant à conclure rapidement un accord qui mettrait un terme aux ambitions nucléaires de Téhéran et permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N reculent respectivement de 1,55% et 1,3%

** Les producteurs de pétrole Diamondback Energy FANG.O reculent de 1,5%, Occidental Petroleum OXY.N de 1,6%, APA Corp

APA.O de 2,2% et Devon Energy DVN.N de 2,5%

** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N recule de 1% et Valero Energy VLO.N de 1,5%