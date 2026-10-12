Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que les attaques contre l'Arabie saoudite font grimper les cours du pétrole brut

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12 octobre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY affiche une hausse de 1,4%, dans le sillage de la remontée des cours du pétrole O/R

** Les cours oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis deux semaines, les attaques contre l'Arabie saoudite éclipsant les perspectives d'une augmentation de l'offre liée aux nouvelles exportations russes de diesel et à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine concernant les cibles énergétiques

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,8% à 106,6 dollars le baril, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis le 29 septembre, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécie de 1,9% à 93,63 dollars le baril

** Les grands groupes énergétiques: Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N ont progressé respectivement de 1,4% et 1,8%

** Diamondback Energy FANG.O , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont progressé de 1,8% à 2,5%; elles figurent parmi les valeurs affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N progresse de 1,4% et Marathon Petroleum MPC.N gagne 0,9%