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Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le brut grimpe en raison des risques liés au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY a progressé de 0,5 %, dans le sillage de la hausse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,6 % à 91,45 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 2,5 % à 84,5 dollars le baril

** Les cours progressent en raison des nouvelles attaques échangées entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que des menaces de blocus naval de l’Arabie saoudite par les Houthis du Yémen

** Le géant de l’énergie Chevron CVX.N affiche une légère hausse

** EOG Resources EOG.N , Texas Pacific TPL.N , Exxon Mobil

XOM.N et APA Corp APA.O progressent entre 1,4 % et 3 %; ils figurent parmi les valeurs affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique

** Producteurs de pétrole et de gaz: SM Energy SM.N progresse d'environ 3 % et Occidental Petroleum OXY.N gagne 1,3 %

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent respectivement de 1,2 % et 0,7 %

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Light Sweet Crude Oil
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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32,155 USD NYSE +2,75%
TX PAC LAND
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