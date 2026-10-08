Les valeurs du tabac et de l'alcool mènent la hausse du secteur des biens de consommation courante

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8 octobre - ** Philip Morris International PM.N a enregistré la plus forte hausse du secteur des biens de consommation courante du S&P 500 .SPLRCS jeudi, suivi par le fabricant de boissons alcoolisées Constellation Brands STZ.N et Altria Group MO.N , qui figuraient également parmi les valeurs les plus performantes

** L'action PM, fournisseur de cigarettes et de produits nicotiniques sans fumée, a progressé d'environ 4% à 200,89 dollars, s'apprêtant à enregistrer sa quatrième journée consécutive de hausse et sa plus forte progression en pourcentage sur une journée depuis le 16 juillet. L'action Altria, fabricant des cigarettes Marlboro, a progressé de 2,9% à 71,36 dollars

** Plus tôt, son homologue britannique Imperial Brands IMB.L a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles et a lancé un nouveau programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de livres sterling (1,98 milliard de dollars), la croissance soutenue des alternatives au tabac ayant contribué à compenser la baisse des ventes de cigarettes

** L’action STZ, qui produit de la bière, du vin et des spiritueux, a progressé de plus de 3% à 122,35 dollars lors de la deuxième séance suivant la publication de son rapport trimestriel, alors même que plusieurs courtiers ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre. JPMorgan a fait figure d’exception en relevant son objectif de cours de 133 à 136 dollars

** Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera, a évoqué jeudi une "rotation des valeurs de croissance vers des valeurs défensives", tout en soulignant que "la hausse des taux et l’élargissement des spreads de crédit pèsent sur les valeurs liées à l’IA et à la croissance"

** Le directeur des investissements a également souligné l’amélioration des valorisations dans ce secteur, qui a sous-performé l’indice S&P 500 au cours des trois derniers mois, avec une baisse de 1% contre une hausse de 3,9% pour l’indice de référence

** Parmi les cinq secteurs du S&P qui n’étaient pas dans le rouge jeudi, l’indice des biens de consommation courante a enregistré la deuxième plus forte hausse, avec une progression de 1,6%