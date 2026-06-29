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Les valeurs du secteur des télécommunications américain reculent alors que le projet de scission de Comcast ravive les craintes liées à la concurrence
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 19:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juin - ** Les actions des opérateurs télécoms américains reculent après l'annonce par Comcast CMCSA.O de son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse ** L' VZ.N de Verizon recule de 6,5% à 43,52 $; l' T.N d'AT&T cède 4,8% à 21,63 $, tandis que l'action T-Mobile

TMUS.O perd 4,3% à 174,75 $ ** La scission prévue de Comcast permettra de séparer sa branche haut débit, source de liquidités, de son activité médias et divertissement, qui est sous pression ** " Le marché estime que Comcast vient de faire un très bon choix ", déclare John Deal, directeur général des marchés de capitaux chez Post Oak Group

** Les investisseurs parient que Comcast pourrait s'approprier une part plus importante du marché au détriment d'entreprises telles que VZ et TMUS, ajoute John Deal

** L'action CMCSA progresse de 7,3% à 24,85 dollars ** L' CHTR.O action de Charter Communicationsbondit de 11,6% à 149,22 $; Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que CHTR étudiait la possibilité d'un partenariat avec SpaceX dans le domaine de la téléphonie mobile aux États-Unis

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