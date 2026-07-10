Les valeurs du secteur des semi-conducteurs stimulent les marchés mondiaux à la veille de l'entrée en Bourse très attendue de SK Hynix aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions du secteur des semi-conducteurs en hausse après l'annonce du plan d'investissement de Micron et la hausse de SK Hynix

* Tous les regards se tournent vers l'entrée en Bourse de SK Hynix aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée de vendredi

* Les cours du pétrole restent modérés dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Le yen se raffermit après les déclarations du ministre japonais des Finances Katayama concernant le GPIF et les fonds de pension

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Nell Mackenzie et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi, tandis que Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte, l'enthousiasme suscité en Asie par l'entrée en Bourse de SK Hynix, géant sud-coréen des puces électroniques, ayant incité les investisseurs à ne pas tenir compte des représailles entre les États-Unis et l'Iran .

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 se sont stabilisés, tandis que ceux sur le Nasdaq /NQc1 ont reculé de 0,3%.

Alors que la reprise des attaques réciproques a encore érodé le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, en vigueur depuis trois semaines, les marchés ont globalement pris les événements au Moyen-Orient avec sérénité, même si les cours du pétrole et leur impact inflationniste sont de nouveau dans le collimateur des investisseurs.

“Le niveau de concentration et la dynamique qui sous-tendent les fabricants de puces (ou tout ce qui a trait à l’IA) ont provoqué une véritable distorsion et une dispersion des marchés sans précédent dans toute ma carrière”, a déclaré Justin Onuekwusi, directeur des investissements chez St. James’s Place.

Les défis macroéconomiques, tels que la géopolitique et le risque de stagflation, n’ont ces derniers temps eu que peu d’impact significatif sur les marchés, a-t-il ajouté.

LES INVESTISSEURS RÉSISTENT AUX RISQUES GÉOPOLITIQUES

Les actions européennes ont affiché une évolution modérée vendredi, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progressant de 0,2%, mais restant en passe d'enregistrer une perte hebdomadaire qui pourrait mettre fin à une série de quatre semaines de hausses consécutives.

En Asie, le Nikkei japonais .N225 a clôturé en hausse de 1,2%, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 , épicentre de la remontée liée à l’IA, a terminé avec des gains de plus de 2,5%, quelques séances seulement après la chute spectaculaire de 5% de mercredi qui avait plongé l’indice en territoire baissier .

Le marché obligataire et la devise japonais ont bondi après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement souhaitait explorer des moyens d’encourager les fonds de pension , y compris le Fonds de pension d’investissement du gouvernement, à augmenter leurs positions sur les actifs financiers nationaux.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’apprêtaient à enregistrer une hausse de 5% sur la semaine, soit la meilleure performance hebdomadaire depuis début mai. Mais à 76,17 dollars le baril, en baisse de 11 cents sur la journée, le Brent a perdu la majeure partie des gains qu’il avait enregistrés lorsque le conflit a éclaté fin février.

“Je suis les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient et la situation ne semble pas bonne, mais les investisseurs paraissent pour l’instant incroyablement résistants face à ces risques, le secteur technologique tirant à nouveau les marchés à la hausse”, a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

Dans la nuit, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en forte hausse après que le projet de Micron Technology MU.O d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035 a stimulé les valeurs du secteur des semi-conducteurs, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progressant de 3%.

SK HYNIX: EN ATTENTE DE SON ENTRÉE EN BOURSE AUX ÉTATS-UNIS

Tous les regards seront tournés vers l’entrée en Bourse de SK Hynix aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi, après que la société a fixé jeudi le prix de ses American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un fort engouement des investisseurs pour s’exposer à la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Cette introduction en Bourse spectaculaire, qui permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus grande levée de fonds au monde après l’introduction en Bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier.

Sam Konrad, gestionnaire d’investissement pour le fonds “Asia Equity Income” chez Jupiter Asset Management, a déclaré que cette introduction en Bourse pourrait signifier que les ADR de SK Hynix se négocient avec une prime par rapport aux actions locales, mais qu’elle pourrait néanmoins contribuer à une réévaluation des actions cotées en Corée du Sud.

Les actions sud-coréennes de SK Hynix ont plus que triplé cette année, propulsant l’indice de référence à des niveaux records et faisant du KOSPI le marché boursier majeur le plus performant au monde depuis le début de l’année 2025.

LE YEN S'APPROUCHE

Sur les marchés des changes, l’attention est restée focalisée sur le yen japonais JPY= , qui s’est nettement raffermi après les commentaires de Katayama , laissant entendre qu’un rapatriement pourrait être envisagé pour les investisseurs japonais.

Il s’est finalement raffermi de 0,4%, à 161,74 pour un dollar américain. Le yen, fragile, oscillait ces derniers jours autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les opérateurs restant à l’affût d’une intervention officielle de Tokyo. FRX/

Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management, a déclaré que cette annonce constituait un signal politique judicieux, alors que les marchés s’interrogeaient de plus en plus sur la marge de manœuvre dont disposait encore le ministère des Finances pour intervenir.

“Avec plus de 1 000 milliards de dollars de réserves de change, l’intervention reste une option”, a déclaré M. Loo. “Mais encourager les capitaux institutionnels nationaux à rester investis au Japon constitue un moyen plus durable et structurel de soutenir le yen à long terme.”

Par ailleurs, le dollar est resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer la trajectoire des taux d’intérêt américains. Les opérateurs tablent sur des hausses de 34 points de base pour l’année, mais cela pourrait changer en fonction des pressions inflationnistes liées à la guerre.