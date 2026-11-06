Les valeurs du secteur des puces liées à l'IA tentent de rebondir après la chute de jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les valeurs américaines du secteur des puces liées à l'IA rebondissent en pré-ouverture après la forte correction de jeudi

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel

INTC.O affichent des hausses comprises entre 5% et 7,4%

** Nvidia NVDA.O progresse de 4,3%, tandis que son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O grimpe de 7,2%

** Lam Research LRCX.O et Credo Technology CRDO.O figurent parmi les plus fortes hausses, avec respectivement 10,15% et 9,7% de hausse

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O affiche une hausse de 8,1%

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O et Sandisk SNDK.O progressent de 5,5% à 8,9%

** Environ 2 500 milliards de dollars de la capitalisation boursière de l'indice Nasdaq 100 .NDX , à forte composante technologique, se sont évaporés jeudi

** "L’histoire de l’IA a toujours été une question de vitesse, et il y a désormais un risque qu’elle passe à la vitesse inférieure, voire que certaines roues se détachent", explique Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, commentant l’impact de la victoire écrasante des démocrates

** Alors que les inquiétudes liées à des dépenses excessives pesaient déjà sur le secteur, le triomphe des démocrates aux élections de mi-mandat a porté le coup de grâce, déclenchant une vague de ventes massives

** L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 12% jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois

** À la dernière clôture, le SOX affichait une hausse de plus de 27% depuis le début de l’année