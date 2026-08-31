Les valeurs du secteur des logiciels devraient enregistrer leur plus forte hausse sur deux mois depuis novembre 2002

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'indice S&P 1500 Software & Services .SPLRCIS s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse sur deux mois depuis novembre 2002, reflétant le rebond d'un secteur auparavant considéré comme vulnérable aux bouleversements liés à l'IA

** Le SPLRCIS a progressé de près de 13% ce mois-ci et, si l’on ajoute les gains enregistrés en juillet, l’indice affiche une hausse de près de 28%; les solides résultats trimestriels publiés le mois dernier par Microsoft MSFT.O ont apaisé les craintes d’une disruption imminente liée à l’IA

** Reflétant une rotation plus générale des fabricants de matériel informatique vers les éditeurs de logiciels, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,8% en août

** Selon la société d’analyse de données S3 Research, la remontée du secteur des logiciels est également alimentée par les fonds spéculatifs qui couvrent leurs positions courtes dans ce secteur, tandis que l’actionnariat actif a atteint son plus haut niveau depuis 12 mois

** Les valeurs de la cybersécurité figurent parmi les plus fortes hausses après l’intrusion d’un agent d’OpenAI dans les systèmes de Hugging Face le mois dernier, ainsi que les prévisions optimistes de CrowdStrike CRWD.O

** “L’IA agentique a élargi la surface d’attaque plus rapidement que les entreprises ne peuvent la défendre, et les budgets de sécurité sont élaborés pour combler ce fossé,” explique Yardeni Research

** Les actions de Palo Alto PANW.O et de Fortinet FTNT.O ont plus que doublé depuis le début de l’année, tandis que celles de CrowdStrike ont progressé de 93% cette année

** Les fonds indiciels consacrés à la cybersécurité de Global X BUG.O et First Trust CIBR.O ont progressé respectivement de 13% et 7% en août