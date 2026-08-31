 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du secteur des logiciels devraient enregistrer leur plus forte hausse sur deux mois depuis novembre 2002
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 16:40
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'indice S&P 1500 Software & Services .SPLRCIS s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse sur deux mois depuis novembre 2002, reflétant le rebond d'un secteur auparavant considéré comme vulnérable aux bouleversements liés à l'IA

** Le SPLRCIS a progressé de près de 13% ce mois-ci et, si l’on ajoute les gains enregistrés en juillet, l’indice affiche une hausse de près de 28%; les solides résultats trimestriels publiés le mois dernier par Microsoft MSFT.O ont apaisé les craintes d’une disruption imminente liée à l’IA

** Reflétant une rotation plus générale des fabricants de matériel informatique vers les éditeurs de logiciels, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,8% en août

** Selon la société d’analyse de données S3 Research, la remontée du secteur des logiciels est également alimentée par les fonds spéculatifs qui couvrent leurs positions courtes dans ce secteur, tandis que l’actionnariat actif a atteint son plus haut niveau depuis 12 mois

** Les valeurs de la cybersécurité figurent parmi les plus fortes hausses après l’intrusion d’un agent d’OpenAI dans les systèmes de Hugging Face le mois dernier, ainsi que les prévisions optimistes de CrowdStrike CRWD.O

** “L’IA agentique a élargi la surface d’attaque plus rapidement que les entreprises ne peuvent la défendre, et les budgets de sécurité sont élaborés pour combler ce fossé,” explique Yardeni Research

** Les actions de Palo Alto PANW.O et de Fortinet FTNT.O ont plus que doublé depuis le début de l’année, tandis que celles de CrowdStrike ont progressé de 93% cette année

** Les fonds indiciels consacrés à la cybersécurité de Global X BUG.O et First Trust CIBR.O ont progressé respectivement de 13% et 7% en août

Valeurs associées

CROWDSTRIKE
226,1100 USD NASDAQ +3,53%
FORTINET
168,4650 USD NASDAQ +1,48%
MICROSOFT
510,4898 USD NASDAQ -0,59%
PALO ALTO NETWORKS
374,1800 USD NASDAQ +0,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le cercueil du défunt journaliste et animateur de radio Philippe Bouvard,porté hors de l'église après la cérémonie de ses obsèques à Cannes, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    À Cannes, dernier hommage des Grosses Têtes à Philippe Bouvard
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:47 

    Les obsèques du journaliste et animateur radio Philippe Bouvard, qui voulait "faire le mort le jour de son enterrement", ont été célébrées lundi à Cannes, où il s'était retiré et est décédé le 24 août à l'âge de 96 ans. People, dans les rangées réservées à l'avant, ... Lire la suite

  • L'Argentin Lionel Messi
    Football: Messi annonce sa retraite internationale
    information fournie par Reuters 31.08.2026 17:46 

    L'attaquant argentin Lionel ​Messi a annoncé ​lundi ⁠sur Instagram ‌sa retraite internationale. Lionel Messi, ​39 ‌ans, a ⁠guidé l'Argentine au titre ⁠de ‌championne du ⁠monde ‌en ⁠2022 mais n'a ⁠pu ‌empêcher sa défaite ​en ‌finale contre l'Espagne ​cette ⁠année. ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Sheins'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 17:45 

    Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022. A l'époque, l'entreprise avait été valorisée près de ... Lire la suite

  • Des effets personnels sauvés de la crue à Devighat au Népal, après la crue dévastatrice, le 31 août 2026 ( AFP / Arun SANKAR )
    Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:42 

    Touristes, pèlerins, ouvriers, habitants : près de 4.500 personnes sont portées disparues lundi après la crue qui a fait au moins 955 morts dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet. Voici les derniers bilans disponibles, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Pétrole Brent
90,55 +1,30%
HAFFNER ENERGY
0,536 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank