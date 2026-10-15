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Les valeurs du secteur de la santé rebondissent alors que les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges face aux inquiétudes liées à l'endettement des entreprises technologiques
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 17:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'indice S&P 500 du secteur de la santé

.SPXHC a atteint un niveau record jeudi, les investisseurs se tournant vers des valeurs défensives face aux craintes d'une crise potentielle de la dette parmi les entreprises technologiques fortement endettées

** Les actions du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N ont progressé de 5,2 %, tandis que celles de Bristol Myers BMY.N , Amgen AMGN.O , Abbvie ABBV.N , J&J JNJ.N et Pfizer PFE.N ont progressé de 4 % et de 2 %; l’indice global affichait en fin de séance une hausse de 2,8 %

** “Nous avons également observé une rotation vers les valeurs très défensives que sont les biens de consommation de base, la santé et les services publics”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York

** Mercredi, RBC Capital Markets a délaissé sa préférence pour les valeurs technologiques américaines au profit du secteur de la santé, reclassant ce dernier à “surpondération” et ramenant le secteur technologique à “pondération du marché” en raison de préoccupations liées aux valorisations

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AMGEN
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BRISTOL-MYERSSQU
61,175 USD NYSE +3,21%
ELI LILLY & CO
1 270,400 USD NYSE +4,93%
JOHNSON&JOHNSON
256,135 USD NYSE +0,87%
PFIZER
29,730 USD NYSE +1,75%
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