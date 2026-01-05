Les valeurs du secteur de la défense se redressent après l'intervention militaire américaine au Venezuela

5 janvier - ** Les actions des entreprises de défense bondissent après les frappes militaires américaines sur le Venezuela à la fin de la semaine dernière; les États-Unis capturent le président Nicolas Maduro

** Le président américain Donald Trump a menacé de frapper à nouveau le pays, ainsi que la Colombie et le Mexique, et a déclaré que le gouvernement communiste de Cuba "semble prêt à tomber"

** Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N et L3Harris LHX.N en hausse d'environ 2% chacun

** Les actions d'Aerovironment AVAV.O bondissent de 9%, Kratos Defense KTOS.O de 7,5%

** Le sous-indice aérospatial et défense du S&P 500

.SPLRCAERO atteint un niveau record, dernière hausse de 2%

** L'indice Arca Defense de la Bourse de New York .DFII a progressé de 3 %, atteignant son plus haut niveau depuis le début du mois d'octobre

** Les actions du secteur de la défense ont progressé sur les indices européens STOXX 600 .STOXX et britannique FTSE 100 .FTSE plus tôt dans la journée