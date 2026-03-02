Les valeurs du secteur de la défense augmentent alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'exacerbent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 mars - ** Les actions des entreprises de défense américaines augmentent avant la mise sur le marché en raison de l'agitation au Moyen-Orient
** Les frappes américano-israéliennes en Iran au cours du week-end - et les représailles iraniennes - ont provoqué une onde de choc mondiale dans tous les secteurs
** Lockheed Martin LMT.N en hausse de 8,3 %, RTX RTX.N en hausse de 6,6 % avec un faible volume, tandis que Kratos Defense KTOS.O progresse de 8,1 %
** L'augmentation du risque géopolitique soutient généralement les valeurs de défense grâce à une demande plus forte
** L'indice S&P 500 Aerospace and Defense .SPLRCAERO est en hausse de 13,2% depuis le début de l'année alors que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sont restées au plus bas dans le cadre de l'impasse des négociations sur le nucléaire
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer