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Les valeurs du secteur de l'IA progressent alors qu'Anthropic s'apprête à faire son entrée à Wall Street, dans un contexte de prudence des investisseurs
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 16:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs liées à l'IA ont progressé lundi après qu'Anthropic a déposé son dossier en vue de son introduction en bourse, dans un contexte d'inquiétude croissante des investisseurs face aux dépenses d'infrastructure financées par l'endettement pour cette nouvelle technologie.

L'action de Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a progressé de près de 3%. Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O ont chacun gagné près de 1%.

Selon les analystes, une introduction en bourse réussie d’un géant spécialisé exclusivement dans l’IA, tel qu’Anthropic, pourrait redéfinir la manière dont les marchés évaluent certains segments de ce secteur en plein essor, notamment les fabricants de puces et les entreprises d’infrastructures associées.

Cela pourrait également détourner des capitaux de certains poids lourds de la technologie, les investisseurs faisant de la place dans leurs portefeuilles pour une nouvelle façon de miser sur cette technologie.

Le réseau de relations au sein du secteur ajoute une autre complication, car certaines des plus grandes entreprises technologiques sont à la fois investisseuses dans Anthropic et dans son principal concurrent, OpenAI.

Parmi les autres valeurs du secteur de l’IA, les actions malmenées des néoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius Group

NBIS.O ont progressé respectivement de 5,7% et 2,3% après le dépôt du dossier, effaçant ainsi les pertes enregistrées plus tôt à la suite des commentaires d’Elon Musk, directeur général de SpaceX.

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O et IREN IREN.O ont progressé respectivement de 1% et 3%.

Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de 3%, tandis que les sociétés de stockage de données Sandisk

SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate STX.O ont chacune gagné environ 2,5%.

AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement de 2,5% et 3%. Zoom Communications ZM.O , l’un des premiers investisseurs d’Anthropic, a progressé de 1,5%.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , plus large, a progressé de plus de 3%.

L’attention se porte désormais sur une éventuelle introduction en bourse d’OpenAI. Mais si les enjeux sont importants, l’impact à long terme de ces introductions en bourse sur le secteur de l’IA reste incertain.

“En fin de compte, investir dans l’IA aujourd’hui implique de rechercher des opportunités au-delà des grands noms”, a déclaré Michael Smith, responsable de l’équipe chargée des actions de croissance chez Allspring Global Investments.

“Aujourd’hui, les opportunités d’investissement intéressantes dans le domaine de l’IA pourraient se trouver dans les petites et moyennes entreprises capables de résoudre efficacement et rapidement les problèmes croissants liés aux infrastructures.”

Valeurs associées

ALPHABET-A
316,8000 USD NASDAQ -1,06%
AMAZON.COM
249,0900 USD NASDAQ +0,44%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
531,2800 USD NASDAQ +2,80%
APPLIED DIGITAL
17,8300 USD NASDAQ -2,30%
BROADCOM
329,1700 USD NASDAQ +2,33%
COREWEAVE
55,1900 USD NASDAQ +1,76%
IREN LTD
25,4300 USD NASDAQ +2,11%
MICRON TECHNOLOGY
903,7000 USD NASDAQ +2,98%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
NEBIUS GROUP RG-A
153,2700 USD NASDAQ -3,45%
NVIDIA
216,0000 USD NASDAQ +2,39%
SANDISK
1 255,5800 USD NASDAQ +1,42%
SEAGATE HLDGS
644,2100 USD NASDAQ +2,18%
WESTERN DIGITAL
356,1300 USD NASDAQ +3,63%
ZOOM VIDEO COM.
98,0400 USD NASDAQ +2,37%
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