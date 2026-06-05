information fournie par Reuters • 05/06/2026 à 16:43

Les valeurs du secteur de l'énergie reculent après l'annonce par Oman que les opérations portuaires de Mina al Fahal se déroulent normalement

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5 juin - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY recule d'environ 1% alors que les cours du pétrole s'affaiblissent

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 1,32% à 93,78 $ le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) CLc1 baissent de 1,9% à 91,23 $ le baril

** Les prix baissent après qu’Oman a déclaré que les opérations au port de Mina al Fahal se déroulaient normalement, suite à un article de Reuters faisant état d’une perturbation après une explosion O/R

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont reculé respectivement de 1,3% et 0,4%

** Baker Hughes BKR.O , Devon Energy DVN.N , APA Corp

APA.O et Texas Pacific Land Corp TPL.N reculent de 2% à 2,8%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Le raffineur PBF Energy PBF.N recule de 1,1%, tandis que HF Sinclair DINO.N perd 2%

** Sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N recule d'environ 2%, et Halliburton HAL.N perd 1,5%