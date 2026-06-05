 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du secteur de l'énergie reculent après l'annonce par Oman que les opérations portuaires de Mina al Fahal se déroulent normalement
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY recule d'environ 1% alors que les cours du pétrole s'affaiblissent

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 1,32% à 93,78 $ le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) CLc1 baissent de 1,9% à 91,23 $ le baril

** Les prix baissent après qu’Oman a déclaré que les opérations au port de Mina al Fahal se déroulaient normalement, suite à un article de Reuters faisant état d’une perturbation après une explosion O/R

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont reculé respectivement de 1,3% et 0,4%

** Baker Hughes BKR.O , Devon Energy DVN.N , APA Corp

APA.O et Texas Pacific Land Corp TPL.N reculent de 2% à 2,8%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Le raffineur PBF Energy PBF.N recule de 1,1%, tandis que HF Sinclair DINO.N perd 2%

** Sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N recule d'environ 2%, et Halliburton HAL.N perd 1,5%

Valeurs associées

APA
37,4300 USD NASDAQ -2,07%
BAKER HUGHES RG-A
64,5050 USD NASDAQ -2,43%
CHEVRON
188,320 USD NYSE 0,00%
DEVON ENERGY
45,150 USD NYSE -1,85%
EXXON MOBIL
151,060 USD NYSE -0,68%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
40,580 USD NYSE -1,58%
HF SINCLAIR
71,960 USD NYSE -1,18%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PBF ENER RG-A
42,630 USD NYSE -0,33%
Pétrole Brent
93,65 USD Ice Europ -1,79%
Pétrole WTI
91,50 USD Ice Europ -1,54%
SLB
56,790 USD NYSE -2,11%
TX PAC LAND
398,740 USD NYSE -1,96%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entrée du port de Constanta, en Roumanie, le 18 mai 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Un drone maritime ukrainien explose dans un port roumain sans faire de blessés
    information fournie par AFP 05.06.2026 16:56 

    Un drone maritime ukrainien a explosé vendredi matin dans le port roumain de Constanta sur la mer Noire, s'autodétruisant sans faire de victimes après avoir été dérouté selon Kiev par le brouillage russe vers ce pays membre de l'UE et de l'Otan. Bucarest et l'UE ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: le PIB finalement attendu à +0,7% en 2026 et 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:54 

    L'Italie devrait voir son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,7% tant en 2026 qu'en 2027, au lieu de 0,6% prévu auparavant, selon les dernières prévisions de l'Institut national des statistiques (Istat) publiées vendredi. Cette progression sera "entièrement ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Le marché du travail américain se tient bien, à l'inverse des prix
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:53 

    Les États-Unis connaissent plusieurs mois d'affilée de solides créations d'emplois et un taux de chômage modeste, confirmés vendredi par les données officielles qui enchantent la Maison-Blanche. En mai, 172.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, surprenant ... Lire la suite

  • ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Canada : hausse surprenante des embauches, le taux de chômage de mai en baisse
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:52 

    Le taux de chômage au Canada a baissé à 6,6% en mai grâce à une hausse inattendue des embauches dans plusieurs secteurs, contrastant avec le nombre élevé de pertes d'emplois depuis le début de l'année, selon des données officielles publiées vendredi. L'économie ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 237,69 -0,08%
ABIVAX
89,55 +6,67%
Pétrole Brent
93,82 -1,61%
SOITEC
148,25 -5,27%
2CRSI
50 -8,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank