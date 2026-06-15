Les valeurs du secteur de l'énergie reculent alors que les États-Unis et l'Iran concluent un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 juin - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY recule d'environ 4 % en raison de la baisse des cours du pétrole, atteignant son plus bas niveau depuis le 17 avril O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 5,2 % à 82,76 $ le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 5,6 % à 80,13 $ le baril

** Les cours du pétrole chutent pour atteindre leur plus bas niveau en trois mois lundi, après que le président américain Donald Trump et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères ont déclaré avoir conclu un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit et à reprendre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement reculé de 5 % et 4 %

** Valero Energy VLO.N , APA Corp APA.O , ConocoPhillips

COP.N et Marathon Petroleum MPC.N ont chuté de 4,8 % à 6,5 %, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N ont reculé respectivement de 3,5 % et d'environ 3 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N recule de 4,2 %; PBF Energy

PBF.N perd 6 %