 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du secteur de l'énergie reculent alors que les États-Unis et l'Iran concluent un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 juin - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY recule d'environ 4 % en raison de la baisse des cours du pétrole, atteignant son plus bas niveau depuis le 17 avril O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 5,2 % à 82,76 $ le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 5,6 % à 80,13 $ le baril

** Les cours du pétrole chutent pour atteindre leur plus bas niveau en trois mois lundi, après que le président américain Donald Trump et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères ont déclaré avoir conclu un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit et à reprendre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement reculé de 5 % et 4 %

** Valero Energy VLO.N , APA Corp APA.O , ConocoPhillips

COP.N et Marathon Petroleum MPC.N ont chuté de 4,8 % à 6,5 %, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N ont reculé respectivement de 3,5 % et d'environ 3 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N recule de 4,2 %; PBF Energy

PBF.N perd 6 %

Valeurs associées

APA
34,9600 USD NASDAQ -5,56%
CHEVRON
180,360 USD NYSE -3,65%
CONOCOPHILLIPS
112,435 USD NYSE -3,87%
EXXON MOBIL
140,920 USD NYSE -4,14%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +1,07%
HALLIBURTON
38,385 USD NYSE -2,99%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
252,620 USD NYSE -4,13%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,495 USD NYSE -3,58%
PBF ENER RG-A
39,870 USD NYSE -4,82%
PHILLIPS 66
173,305 USD NYSE -3,40%
Pétrole Brent
83,20 USD Ice Europ -6,65%
Pétrole WTI
80,60 USD Ice Europ -4,39%
SLB
54,210 USD NYSE -3,51%
STXE6O&G EUR P
504,35 Pts DJ STOXX -3,33%
VALERO ENERGY
246,795 USD NYSE -4,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 16:27:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,14 -6,72%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
HAFFNER ENERGY
0,312 +13,25%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
SOCIETE GENERALE
76 +3,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank