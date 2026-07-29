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Les valeurs du secteur de l'énergie progressent alors que le prix du brut s'envole en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 17:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse de 2,5 % dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 7,4 % à 90,32 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 s'apprécie de 6,8 % à 84,65 dollars le baril

** Les cours du pétrole ont augmenté alors que de nouvelles frappes aériennes de grande envergure ont repris au Moyen-Orient, anéantissant les espoirs d’une fin imminente de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, tandis que les données du secteur indiquaient une baisse des stocks de brut américains

** Diamondback Energy FANG.O , Expand Energy EXE.O , EOG Resources EOG.N et APA Corp APA.O ont progressé de 3,9 % à 4,4 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l’indice énergétique

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 3,1 % et 2,6 %

** Le prestataire de services pétroliers Halliburton HAL.N a légèrement progressé et Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,8 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy VLO.N en hausse de 1,7 % chacun; Marathon Petroleum MPC.N a progressé de 1,1 %

Valeurs associées

APA
36,3100 USD NASDAQ +3,95%
BAKER HUGHES RG-A
59,9250 USD NASDAQ +2,51%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
191,270 USD NYSE +1,90%
DEVON ENERGY
44,210 USD NYSE +3,58%
DIAMONDBACK ENG
198,7200 USD NASDAQ +4,42%
EOG RESOURCES
144,740 USD NYSE +3,65%
EXPAND ENER
92,8200 USD NASDAQ +4,86%
EXXONMOBIL HLDG
156,252 USD NYSE +2,01%
Gaz naturel
2,66 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
31,180 USD NYSE -0,21%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
309,330 USD NYSE +1,08%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,860 USD NYSE +3,56%
PHILLIPS 66
207,895 USD NYSE +1,00%
Pétrole Brent
90,80 USD Ice Europ +6,76%
Pétrole WTI
84,72 USD Ice Europ +6,02%
VALERO ENERGY
303,390 USD NYSE +1,47%
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