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Les valeurs du secteur de l'énergie chutent après l'annonce par l'Iran que des dizaines de navires traversent le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 0,1 %, suivant la baisse des cours du brut

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 0,6 % à 104,92 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 baisse de 0,5 % à 100,45 dollars le baril ** Les prix baissent après que les médias d'État iraniens ont annoncé qu'une trentaine de navires avaient traversé le détroit d'Ormuz ces dernières heures, tandis que l'agence de presse semi-officielle Fars citait une source selon laquelle l'Iran avait commencé à autoriser le transit de certains navires chinois

** Le géant de l'énergie Chevron CVX.N recule légèrement

** Diamondback Energy FANG.O , Valero Energy VLO.N , Baker Hughes BKR.O et Texas Pacific Land Corp TPL.N reculent de 1 % à 1,8 %, figurant parmi les plus fortes baisses de l'indice énergétique

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Pétrole WTI
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VALERO ENERGY
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