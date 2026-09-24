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Les valeurs du secteur de l'énergie américain progressent alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ne laissent entrevoir aucun signe de progrès
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 14:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des sociétés énergétiques cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,8% à 104,8 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s’apprécient de 1,6%, à 93,6 dollars le baril

** Les cours du pétrole sont en hausse , les négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran ne montrant guère de signes de progrès, tandis que les investisseurs se concentrent sur l'incertitude liée à une éventuelle interdiction américaine des exportations de diesel

** Les grandes compagnies pétrolières ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chacune progressé d’environ 1%

** APA Corp APA.O gagne 1,4%, tandis qu’Occidental Petroleum OXY.N et Diamondback Energy FANG.O progressent chacune de 1,3% respectivement

** Les prestataires de services pétroliers Halliburton

HAL.N et SLB SLB.N bondissent chacun d’environ 1%

** Les raffineurs sont également dans le vert, Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N gagnant chacun 1,1%

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