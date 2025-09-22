Les valeurs du jour en Europe Porsche lance un nouvel avertissement et contraint sa maison-mère Volkswagen a faire de même

(AOF) - Le titre du constructeur Porsche (- 7,61 %, à 40,34 euros) est délaissé et pour cause ! Pour la troisième fois cette année, le groupe a révisé à la baisse certains de ses objectifs 2025 et entraîne dans son sillage l’action de sa maison-mère Volkswagen (- 7,39 %, à 90,09 euros). Porsche a mis à jour sa stratégie produit en raison du retard pris dans l’essor de la mobilité électrique. Par conséquent, le lancement sur le marché de plusieurs modèles 100 % électriques est reporté, entraînant également la reprogrammation du développement de la nouvelle plateforme pour véhicules électriques.

En outre, le constructeur de véhicules haut de gamme a évoqué le contexte extérieur : les droits de douane américains et le déclin du marché chinois du luxe. La réorientation stratégique annoncée ne devrait toutefois que partiellement compenser ces contraintes supplémentaires.

Au total, Porsche prévoit des dépenses exceptionnelles d'environ 3,1 milliards d'euros pour l'ensemble de son exercice 2025.

Porsche a ainsi été contraint de revoir ses objectifs et estime que son résultat d'exploitation 2025 devrait être impacté négativement à hauteur de 1,8 milliard d'euros. La rentabilité des ventes devrait être légèrement positive, pouvant atteindre 2 %, alors qu'elle était attendue précédemment entre 5 et 7 % et entre 10% et 12% initialement. La marge d'Ebitda du secteur automobile, prévue entre 14,5 et 16,5 % auparavant, est désormais programmée entre 10,5 et 12,5 %. Le chiffre d'affaires annuel est quant à lui toujours attendu entre 37 et 38 milliards d'euros.

Pour Oliver Blume, le président-directeur général de Porsche : " Nous avons franchi aujourd'hui les dernières étapes de la réorientation de notre stratégie produit. Le secteur automobile est actuellement en pleine mutation. C'est pourquoi nous réorientons Porsche dans son ensemble ".

La nouvelle série de SUV, après le Cayenne, initialement prévue entièrement électrique, sera finalement proposée exclusivement en versions thermiques et hybrides rechargeables lors de son lancement. En outre, les modèles actuels Panamera et le Cayenne seront disponibles en versions thermiques et hybrides rechargeables jusque dans les années 2030.

Les analystes et Volkswagen revoient leurs anticipations

Pour les analystes de Jefferies, cette mise à jour des prévisions devrait être la dernière, mais ils estiment que le redressement sera long " compte tenu des défis liés au cycle produit et aux marques ". La banque d'investissement américaine reste à Conserver sur le titre en abaissant toutefois sa cible de cours de 47 à 40 euros.

De leur côté, les analystes de Deutsche Bank sont restés à l'Achat de l'action Porsche et visent désormais 50 euros, contre 55 euros précédemment.

La révision à la baisse de certains objectifs a également eu des conséquences pour Volkswagen, qui détient 75,4 % du constructeur Porsche. Au total, l'impact négatif sur le résultat d'exploitation du constructeur automobile multi-marques sera d'environ 5,1 milliards d'euros sur l'exercice 2025. Le groupe Volkswagen prévoit désormais une rentabilité opérationnelle de ses ventes de l'ordre de 2 à 3 %, contre de 4 à 5 % auparavant. En parallèle, le flux de trésorerie net de la division Automobile est attendu nul, alors que précédemment il était programmé entre 1 et 3 milliards d'euros.

Au niveau des analystes, ceux de Deutsche Bank sont restés à l'achat du titre Volkswagen avec un objectif de cours revu à la baisse de 125 à 120 euros. Chez Jefferies, la recommandation est également à Acheter avec une cible de 125 euros. Enfin, UBS est à Conserver en visant 100 euros.