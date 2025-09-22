 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 836,95
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs du jour en Europe Porsche lance un nouvel avertissement et contraint sa maison-mère Volkswagen a faire de même
information fournie par AOF 22/09/2025 à 11:33

(AOF) - Le titre du constructeur Porsche (- 7,61 %, à 40,34 euros) est délaissé et pour cause ! Pour la troisième fois cette année, le groupe a révisé à la baisse certains de ses objectifs 2025 et entraîne dans son sillage l’action de sa maison-mère Volkswagen (- 7,39 %, à 90,09 euros). Porsche a mis à jour sa stratégie produit en raison du retard pris dans l’essor de la mobilité électrique. Par conséquent, le lancement sur le marché de plusieurs modèles 100 % électriques est reporté, entraînant également la reprogrammation du développement de la nouvelle plateforme pour véhicules électriques.

En outre, le constructeur de véhicules haut de gamme a évoqué le contexte extérieur : les droits de douane américains et le déclin du marché chinois du luxe. La réorientation stratégique annoncée ne devrait toutefois que partiellement compenser ces contraintes supplémentaires.

Au total, Porsche prévoit des dépenses exceptionnelles d'environ 3,1 milliards d'euros pour l'ensemble de son exercice 2025.

Porsche a ainsi été contraint de revoir ses objectifs et estime que son résultat d'exploitation 2025 devrait être impacté négativement à hauteur de 1,8 milliard d'euros. La rentabilité des ventes devrait être légèrement positive, pouvant atteindre 2 %, alors qu'elle était attendue précédemment entre 5 et 7 % et entre 10% et 12% initialement. La marge d'Ebitda du secteur automobile, prévue entre 14,5 et 16,5 % auparavant, est désormais programmée entre 10,5 et 12,5 %. Le chiffre d'affaires annuel est quant à lui toujours attendu entre 37 et 38 milliards d'euros.

Pour Oliver Blume, le président-directeur général de Porsche : " Nous avons franchi aujourd'hui les dernières étapes de la réorientation de notre stratégie produit. Le secteur automobile est actuellement en pleine mutation. C'est pourquoi nous réorientons Porsche dans son ensemble ".

La nouvelle série de SUV, après le Cayenne, initialement prévue entièrement électrique, sera finalement proposée exclusivement en versions thermiques et hybrides rechargeables lors de son lancement. En outre, les modèles actuels Panamera et le Cayenne seront disponibles en versions thermiques et hybrides rechargeables jusque dans les années 2030.

Les analystes et Volkswagen revoient leurs anticipations

Pour les analystes de Jefferies, cette mise à jour des prévisions devrait être la dernière, mais ils estiment que le redressement sera long " compte tenu des défis liés au cycle produit et aux marques ". La banque d'investissement américaine reste à Conserver sur le titre en abaissant toutefois sa cible de cours de 47 à 40 euros.

De leur côté, les analystes de Deutsche Bank sont restés à l'Achat de l'action Porsche et visent désormais 50 euros, contre 55 euros précédemment.

La révision à la baisse de certains objectifs a également eu des conséquences pour Volkswagen, qui détient 75,4 % du constructeur Porsche. Au total, l'impact négatif sur le résultat d'exploitation du constructeur automobile multi-marques sera d'environ 5,1 milliards d'euros sur l'exercice 2025. Le groupe Volkswagen prévoit désormais une rentabilité opérationnelle de ses ventes de l'ordre de 2 à 3 %, contre de 4 à 5 % auparavant. En parallèle, le flux de trésorerie net de la division Automobile est attendu nul, alors que précédemment il était programmé entre 1 et 3 milliards d'euros.

Au niveau des analystes, ceux de Deutsche Bank sont restés à l'achat du titre Volkswagen avec un objectif de cours revu à la baisse de 125 à 120 euros. Chez Jefferies, la recommandation est également à Acheter avec une cible de 125 euros. Enfin, UBS est à Conserver en visant 100 euros.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

PORSCHE AG
40,510 EUR XETRA -7,24%
VOLKSWAGEN VZ
89,760 EUR XETRA -7,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 11:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Les pays producteurs d'énergies fossiles du monde entier prévoient d'augmenter toujours plus leurs extractions ces prochaines années, à des niveaux radicalement incompatibles avec les objectifs climatiques internationaux ( AFP / Ahmed HASAN )
    Les prévisions de production d'énergies fossiles incompatibles avec les objectifs climatiques, pointent des experts
    information fournie par AFP 22.09.2025 12:54 

    Les pays producteurs d'énergies fossiles du monde entier prévoient d'augmenter toujours plus leurs extractions ces prochaines années, à des niveaux radicalement incompatibles avec les objectifs climatiques internationaux, selon un rapport publié lundi par plusieurs ... Lire la suite

  • Carte du Mozambique, pays d'Afrique australe en bute à des attaques djihadistes dans le nord, près de projets gaziers ( AFP / Kun TIAN )
    Mozambique: nouvelle attaque jihadiste sur une ville près des sites gaziers
    information fournie par AFP 22.09.2025 12:51 

    Des insurgés liés au groupe État islamique ont attaqué lundi matin la ville portuaire mozambicaine de Mocimboa da Praia où ils ont décapité des civils, ont indiqué à l'AFP un responsable militaire local et plusieurs habitants. Il s'agit de la deuxième attaque ce ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank