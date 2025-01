Les valeurs du jour en Europe - Le secteur des semi-conducteurs galvanisé par Microsoft et Foxconn

(AOF) - Les valeurs européennes appartenant au secteur des semi-conducteurs se distinguent en tête des palmarès. Plus forte hausse du CAC 40, STMicroelectronics gagne 3,96% à 24,41 euros. Son concurrent Infineon (+4,74% à 32,47 euros) domine de son côté le DAX 40 tandis qu’ASML (+4,51% à 719 euros) occupe la même position au sein de l’indice AEX. Elles bénéficient d’un faisceau de bonnes nouvelles : la nette hausse du Nasdaq, vendredi – grâce en particulier au secteur des puces (+2,83% pour l’indice sectoriel Sox) – et les importants investissements de Microsoft dans les centres de données.

"Au cours de l'exercice 2025, Microsoft est en passe d'investir environ 80 milliards de dollars pour construire des centres de données compatibles avec l'IA afin d'entraîner des modèles d'IA et de déployer des applications basées sur l'IA et le cloud dans le monde entier" a indiqué le géant informatique. Plus de la moitié de cet investissement se fera aux États-Unis.

Autre nouvelle favorable pour le secteur : le plus important fabricant mondial de produits électroniques en sous-traitance, Foxconn a dévoilé des revenus record au quatrième trimestre et des perspectives robustes pour le premier trimestre. Foxconn travaille notamment pour Apple et Nvidia. Son chiffre d'affaires entre octobre et décembre a progressé de 15,2% pour atteindre 2132 milliards de dollars taïwanais (62,70 milliards d'euros). Foxconn a bénéficié notamment de la forte demande pour les serveurs IA.

"Même avec des revenus record au quatrième trimestre 2024, la performance séquentielle au premier trimestre atteindra des niveaux à peu près similaires à la moyenne des cinq dernières années ; par rapport à l'année précédente, elle devrait afficher une croissance significative." a indiqué la firme technologique.