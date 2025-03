Les valeurs du jour en Europe - L'automobile européenne plonge après l'annonce de nouveaux droits de douane aux Etats-Unis

(AOF) - Le secteur automobile plombe les indices européens ce jeudi après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. Stellantis (-3,25% à 11,05 euros) très exposé aux Etats-Unis notamment comme maison-mère de Chrysler, affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Renault , moins exposé, est également affecté. Côté SBF120, les équipementiers Forvia (-2%), Valeo (-4,7%) et Opmobility se replient également.

Outre-Rhin, l'indice DAX40 plie sous le poids de Porsche, Mercedes-Benz, BMW, qui affichent les plus forts replis, tandis que Volkswagen est également en baisse.

Le scénario du pire

Donald Trump souhaite " protéger l'industrie automobile américaine, essentielle à la sécurité nationale et qui a été minée par des importations excessives menaçant la base industrielle nationale et les chaînes d'approvisionnement américaines ".

Stifel évoque un " scénario du pire que tout le monde attendait ". Si en termes de volumes, Porsche et Ferrari sont les plus exposées aux droits de douane, l'impact sur les bénéfices devrait être le plus important pour Volvo Cars, suivi de BMW et Mercedes, en raison d'une rentabilité moindre. Cependant une fois cette situation " digérée ", c'est la principale incertitude à court terme pesant sur les constructeurs européens qui sera dissipée, de sorte que le secteur automobile pourrait " devenir plus attractif pour les investisseurs ".

Pour Jefferies, il est difficile d'imaginer qu'une politique d'une telle ampleur ne conduise pas à un mélange de représailles et d'exemptions. Le broker rappelle qu'un peu plus de 8 millions de véhicules ont été importés aux Etats-Unis en 2024 pour un montant de 243 milliards de dollars, soit un prix moyen de 30300 dollars. Les nouveaux droits de douane impliqueraient donc une hausse de 7600 dollars en moyenne.

Les constructeurs préoccupés

L'Acea qui représente les constructeurs actifs en Europe se dit " profondément préoccupée " par cette annonce qui intervient " à un moment décisif pour la transformation du secteur et dans un contexte de concurrence internationale féroce ". Elle souligne que les constructeurs européens " exportent entre 50 % et 60 % des véhicules qu'ils fabriquent aux États-Unis, contribuant ainsi de manière significative à la balance commerciale américaine ". De fait, General Motors est Ford sont attendus en baisse de plus de 3% en pré-marché à Wall Street, tandis que Tesla semble moins affecté.

Autos Dive America, qui représente les constructeurs européens et asiatiques actifs aux Etats-unis, prévoit que les droits de douane " rendront la production et la vente de voitures plus coûteuses " dans le pays. " Ce qui entraînera à terme une hausse des prix, une réduction des choix pour les consommateurs et une diminution des emplois dans le secteur manufacturier américain ".

L'UAW salue la décision de Donald Trump

En revanche, l'UAW, qui représente les salariés du secteur, s'est félicité de cette mesure. " Grâce à ces droits de douane, des milliers d'emplois bien rémunérés dans l'industrie automobile pourraient être ramenés dans les communautés ouvrières des États-Unis en l'espace de quelques mois " a déclaré son président, Shawn Fain. Avant d'ajouter : " Nous félicitons l'administration Trump d'avoir pris des mesures pour mettre fin au désastre du libre-échange qui a dévasté les communautés ouvrières pendant des décennies ".