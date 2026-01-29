Les valeurs du jour à Wall Street - Fortunes diverses pour Meta et Microsoft après leurs résultats trimestriels

(AOF) - Attendus de pied ferme par la communauté financière, Meta Platforms et Microsoft ont reçu des accueils opposés après la publication de leurs comptes trimestriels respectifs hier soir. Si le premier est salué par un bond de 7% à 718,96 USD, le second voit à l’inverse son titre chuter de 12% à 424,80 USD.

Meta acclamé malgré ses gros investissements attendus

Le géant des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp...) a enregistré un BPA de 8,88USD au titre de son 4e trimestre 2025, contre 8,23 USD attendus, pour un chiffre d'affaires de 59,89 MdsUSD, en hausse de 24% sur un an.

Pour le 1er trimestre 2026, Meta prévoit des revenus entre 53,5 et 56,5 MdsUSD, largement au-dessus du consensus de 51,4 MdsUSD, et anticipe une forte augmentation de ses dépenses en 2026, dont 135 MdsUSD consacrés aux investissements en capital, principalement dans l'IA.

"Le niveau agressif d'investissement dans le cycle actuel génère déjà un potentiel de hausse sain par rapport aux attentes et indique un engagement envers des objectifs stratégiques à plus long terme", juge Wedbush, qui reste à "surperformance" et remonte sa cible de 880 à 900 USD.

Microsoft sanctionné pour ses performances dans le cloud

Si Microsoft a aussi publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions de BPA et de revenus, le géant informatique de Redmond (Etat de Washington) a fait état d'un léger ralentissement de la croissance de son activité cloud qui a déçu.

Sa division "Intelligent Cloud", moteur stratégique du groupe, a généré 32,9 MdsUSD (+29%), mais la croissance d'Azure a ralenti à 39%, contre 40% au trimestre précédent, de quoi susciter des doutes sur le potentiel de croissance future.

Pour soutenir l'essor de l'IA, Microsoft a porté ses dépenses d'investissement à 37,5 MdsUSD (+66%), au-delà des attentes, finançant notamment de nouveaux centres de données et des accords avec CoreWeave et Nebius.

"Le marché voulait voir moins de dépenses en investissement et une monétisation plus rapide du cloud et de l'IA... et au final c'est l'inverse qui se produit", constate Wedbush, qui reste à "surperformance" mais réduit sa cible de 625 à 575 USD sur le titre.