Les valeurs du jour à Wall Street - Bank of America et Citigroup : leurs profits favorisés par la volatilité sur les marchés

(AOF) - La saison des résultats du premier trimestre a été favorable pour les banques américaines, dont les profits ont été soutenus par leurs activités de marché. Après JPMorgan et Morgan Stanley vendredi, Goldman Sachs hier, Citigroup et Bank of America viennent de dévoiler une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé. Leurs actions progressent de respectivement 2,70% à 64,76 dollars et de 4,30% à 38,25 dollars. A l'instar des autres établissements du secteur, le courtage sur les actions s'est particulièrement distingué.

Au premier trimestre, le bénéfice net de Citigroup a augmenté de 21% à 4,06 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action. Ce dernier était anticipé à 1,85 dollar. Les revenus ont augmenté de 3% à 21,6 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,28 milliards de dollars.

Dans le détail, les revenus courtage sur les actions ont augmenté de 23% à 1,51 milliard de dollars, sachant que Wall Street visait 1,37 milliard de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont enregistré des progressions plus importantes : 27%, 48% et 45%.

Les revenus tirés du courtage obligataire de Citigroup sont en hausse de 8% à 4,48 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 4,37 milliards de dollars.

Bank of America sous-performe dans le courtage actions

Sur la même période, le bénéfice net de Bank of America a augmenté de 11% à 7,4 milliards de dollars, soit 90 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 9 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 6% à 27,4 milliards de dollars alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 3% à 14,4 milliards de dollars. Ces derniers sont attendus entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Comme ses concurrentes, Bank of America a bénéficié de la bonne performance de ses activités de marché. S'agissant du courtage sur les actions – elle a généré des revenus en progression de 17% à 2,2 milliards de dollars. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont progressé de 5% à 3,5 milliards de dollars.