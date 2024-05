Les valeurs du jour à Wall Street - Amazon et Microsoft misent gros sur la France

(AOF) - A l’occasion du sommet Choose France, Microsoft (-0,38% à 413,16 dollars) et Amazon (-0,66% à 186,28 dollars) ont dévoilé d’importants investissements en France dans les infrastructures cloud nécessaires au développement de l’intelligence artificielle (IA). Le premier va investir un montant record pour la France de 4 milliards d’euros et le second, 1,2 milliard d'euros. Selon L'Elysée, ce sommet donnera lieu à plus de 15 milliards d’euros de promesses d'investissements dans l'Hexagone et à la création de plus de 10000 emplois.

Microsoft investira dans le développement d'une infrastructure cloud et IA, dans la formation à l'IA et l'accélération des startups françaises. Le groupe technologique américain affiche pour ambition de former 1 million de personnes et de soutenir 2 500 startups françaises d'ici 2027. Grâce à cet investissement, le pays sera doté d'une capacité allant jusqu'à 25 000 GPU de dernière génération d'ici fin 2025.

Dans le détail, Microsoft agrandira ses sites existants dans les régions de Paris et de Marseille et ouvrira prochainement un nouveau site pour héberger des centres de données de nouvelle génération dans la région Grand Est, au sein de Mulhouse Alsace Agglomération.

La firme américaine couple ses investissements en capital à des investissements dans les énergies renouvelables. Elle a ainsi signé ses premiers PPA (Power Purchase Agreement ou contrat d'achat d'électricité long-terme signé de gré à gré), ce mois-ci et projette d'avoir environ 100 MW de nouveaux projets d'énergie renouvelable en ligne en France d'ici la fin de 2024.

L'engagement de Microsoft en matière de développement durable implique une couverture à 100 % en énergies renouvelables pour les opérations de l'entreprise, y compris ses centres de données, d'ici 2025, un impact positif en eau d'ici 2030, et une certification zéro déchet d'ici 2030.

Les investissements d'Amazon comprennent le développement de l'infrastructure cloud d'Amazon Web Services (AWS) en région parisienne pour accompagner les opportunités croissantes de l'IA générative en France et l'expansion de l'infrastructure logistique d'Amazon en Auvergne-Rhône-Alpes pour livrer les clients de façon plus rapide et écologique. Plus de 3000 emplois en CDI sont attendus grâce à ces investissements.