Les valeurs du jour à Paris - Legrand prend le contrôle de Cogelec

(AOF) - Legrand (+0,92% à 114,80 euros) et Cogelec (+7,55 % à 28,50 euros) annoncent la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par le premier du second, spécialisé notamment dans le contrôle d’accès dans l’habitat, pour environ 254 millions d'euros. Cogelec a réalisé 74 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et une marge d'Ebitda en amélioration à 16,7%. Plus précisément, Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, ont signé une promesse d’achat au bénéfice de ces derniers.

Cette promesse d'achat est assortie d'une exclusivité au bénéfice de Legrand France, en vue de l'acquisition de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement un peu plus de 5,347 millions d'actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote de Cogelec sur la base d'un prix de 29 euros par action Cogelec.

Ce prix représente une prime d'un peu plus de 9,4% par rapport à son dernier cours en clôture. Cogelec avait été introduit en Bourse à 11,75 euros par action en juin 2018.

"Ce projet d'acquisition d'une pépite française en contrôle d'accès, parfaitement complémentaire de Legrand, renforce la position du groupe dans les solutions liées aux modes de vie numériques. Ce projet porte à six le nombre d'opérations annoncées depuis le début de l'année, pour un chiffre d'affaires total acquis de plus de 190 millions d'euros en rythme annuel, et s'inscrit pleinement dans notre feuille de route stratégique à horizon 2030", a déclaré Benoît Coquart, directeur général de Legrand.

Dépot de l'offre au quatrième trimestre

L'acquisition de la participation majoritaire et le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers devraient intervenir dans le courant du dernier trimestre 2025.

À la demande de Cogelec, la cotation des actions Cogelec avait été suspendue hier avant de reprendre ce jeudi à l'ouverture du marché.

Dernièrement, Legrand a annoncé deux nouvelles acquisitions. Après Computer Room Solutions (CRS) en Australie, et Linkk Busway Systems en Malaisie, Amperio Project (Suisse) constitue la troisième acquisition de l'année dans les centres de données.L'autre acquisition concerne Quitérios, spécialiste portugais de premier plan dans les coffrets modulaires de distribution des réseaux électriques et digitaux.

Au premier trimestre, le spécialiste des infrastructures électriques a engrangé un résultat opérationnel ajusté de 470,4 millions d'euros, en hausse de 13,1%, faisant ressortir une marge de 20,7% contre 20,4% au premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 7,6%, à 2,28 milliards d'euros.

Legrand avait début mai confirmé ses objectifs pour 2025, visant une croissance organique des ventes comprise entre 6 % et 10 %, une marge opérationnelle ajustée globalement stable par rapport à 2024 (20,5%), et un taux de réalisation RSE d'au moins 100 % pour la première année de sa feuille de route 2025-2027.