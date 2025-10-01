 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 921,82
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs du jour à Paris Le secteur pharmaceutique bien orienté profite de l'accord entre Pfizer et le gouvernement US
information fournie par AOF 01/10/2025 à 11:49

(AOF) - Le secteur pharmaceutique est particulièrement entouré : Sanofi (+ 4,30 %, à 81,93 euros), Sartorius Stedim Biotech (+ 9,13 %, à 187,75 euros), Ipsen (+ 4,23 %, à 118,40 euros) ou encore Euroapi (+ 2,33%, à 3,16 euros). Les laboratoires et leurs sous-traitants sont tous galvanisés par l’accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain à propos du prix de certains médicaments. Selon plusieurs analystes, cet accord devrait être suivi de nombreux autres et leur impact sur les résultats des sociétés pharmaceutiques est jugé gérable, ce qui rassure les investisseurs.

Mardi, Pfizer a indiqué avoir signé " un accord historique " qui permettra aux patients américains de bénéficier de prix plus bas pour leurs médicaments sur ordonnance.

Dans le détail, le laboratoire américain s'est engagé à mettre en œuvre des mesures visant à garantir aux Américains des prix de médicaments comparables à ceux pratiqués dans d'autres pays développés et à fixer le prix de nouveaux traitements à égalité avec ceux des autres marchés développés. En outre, Pfizer participera à une plateforme d'achat direct qui permettra aux patients d'acheter ses produits à prix réduit. La grande majorité des traitements de médecine générale de la société et certaines marques spécialisées bénéficieront de réductions pouvant atteindre 85 et 50 % en moyenne.

En contrepartie, Pfizer profitera d'une période de grâce de trois ans pendant laquelle ses produits faisant l'objet d'une enquête au titre de l'article 232, sur la sécurité nationale, ne seront pas soumis à des droits de douane, à condition d'investir davantage dans la production sur le sol américain. Pfizer a justement annoncé 70 milliards de dollars supplémentaires destinés à des projets de recherche, de développement et d'investissement aux États-Unis.

Un premier accord qui devrait être suivi de nombreux autres

Si les acteurs européens du secteur, et même américains hier soir, sont soutenus par cet accord qui concerne uniquement Pfizer c'est parce que beaucoup espèrent qu'il sera suivi de beaucoup d'autres. Lors de la conférence de presse de la Maison Blanche, Donald Trump s'est dit confiant sur le fait que d'autres sociétés accepteront progressivement des tarifs NPF, la clause de la nation la plus favorisée. Il s'agit d'une clause fréquente dans les traités commerciaux, selon laquelle chaque partie s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers.

Les analystes de JP Morgan partagent le même sentiment que le président des États-Unis. Ils considèrent cet accord comme un indicateur potentiel pour le secteur et qu'il devrait être reproduit par les sociétés pharmaceutiques européennes. Selon leurs calculs, l'impact du tarif NPF serait globalement gérable et rassurerait les investisseurs.

JP Morgan prévoit que l'adoption de la tarification NPF pour Medicaid par les sociétés européennes aurait en moyenne un impact négatif d'environ 1 % sur le chiffre d'affaires du groupe et de 2 % sur ses résultats, avant toute éventuelle mesure d'atténuation des coûts.

De son côté, Berenberg partage l'avis de JP Morgan. " Nous saluons la visibilité apportée par l'accord signé avec Pfizer en matière de droits de douane et de prix des médicaments, " ajoute l'analyste.

Enfin, l'administration Trump a également mentionné que les laboratoires pharmaceutiques qui accepteront d'uniformiser le prix des médicaments entre les États-Unis et l'extérieur bénéficieront d'une accélération des examens réglementaires des futurs médicaments.

Valeurs associées

EUROAPI
3,1700 EUR Euronext Paris +2,66%
IPSEN
117,9000 EUR Euronext Paris +3,79%
SANOFI
81,7200 EUR Euronext Paris +4,04%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
186,7000 EUR Euronext Paris +8,51%
VALNEVA
5,1350 EUR Euronext Paris +3,70%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2025 à 11:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

