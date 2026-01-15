Les valeurs du jour à Paris - Le secteur des semi-conducteurs soutenu par TMSC

(AOF) - STMicroelectronics (+1,26%, à 24,435 euros), Soitec (+5,17%, à 29,70 euros) ou encore ASML à Amsterdam (+4,04%, à 1128 euros, au plus haut historique) sont particulièrement entourés en Bourse. Tous profitent de la très bonne publication du taïwanais TSMC.

Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs a publié des ventes en hausse de 20,5% au quatrième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt. En rythme séquentiel, la progression s'élève à 5,7%. Parallèlement, le bénéfice net trimestriel du groupe a bondi de 35% par rapport au quatrième trimestre 2024, ou de 11,8% par rapport aux trois mois précédents.

Le secteur est également porté par les bonnes perspectives dévoilées par le taïwanais. " Pour le premier trimestre 2026, nous prévoyons que notre activité continuera d'être portée par cette demande soutenue " a déclaré Wendell Huang, vice-président senior et directeur financier de TSMC.

Pour les trois premier mois de l'année, TSMC vise un chiffre d'affaires compris entre 34,6 et 35,8 milliards de dollars US, une marge brute entre 63 et 65%, sur la base d'un taux de change de 1 dollar américain pour 31,6 nouveaux dollars taïwanais. La marge opérationnelle est quant à elle prévue entre 54 et 56%.

TSMC a également indiqué disposer d'un budget d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars américains pour l'exercice 2026.

Outre la bonne publication de TSMC, qui est de bon augure pour l'ensemble du secteur, STMicroelectronics profite également de la recommandation positive d'Equita SIM. La banque d'investissement italienne est passée de Conserver à Acheter sur le titre, en relevant son objectif de cours de 22 à 30 euros.