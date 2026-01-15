 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du jour à Paris - Le secteur des semi-conducteurs soutenu par TMSC
information fournie par AOF 15/01/2026 à 11:29

(AOF) - STMicroelectronics (+1,26%, à 24,435 euros), Soitec (+5,17%, à 29,70 euros) ou encore ASML à Amsterdam (+4,04%, à 1128 euros, au plus haut historique) sont particulièrement entourés en Bourse. Tous profitent de la très bonne publication du taïwanais TSMC.

Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs a publié des ventes en hausse de 20,5% au quatrième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt. En rythme séquentiel, la progression s'élève à 5,7%. Parallèlement, le bénéfice net trimestriel du groupe a bondi de 35% par rapport au quatrième trimestre 2024, ou de 11,8% par rapport aux trois mois précédents.

Le secteur est également porté par les bonnes perspectives dévoilées par le taïwanais. " Pour le premier trimestre 2026, nous prévoyons que notre activité continuera d'être portée par cette demande soutenue " a déclaré Wendell Huang, vice-président senior et directeur financier de TSMC.

Pour les trois premier mois de l'année, TSMC vise un chiffre d'affaires compris entre 34,6 et 35,8 milliards de dollars US, une marge brute entre 63 et 65%, sur la base d'un taux de change de 1 dollar américain pour 31,6 nouveaux dollars taïwanais. La marge opérationnelle est quant à elle prévue entre 54 et 56%.

TSMC a également indiqué disposer d'un budget d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars américains pour l'exercice 2026.

Outre la bonne publication de TSMC, qui est de bon augure pour l'ensemble du secteur, STMicroelectronics profite également de la recommandation positive d'Equita SIM. La banque d'investissement italienne est passée de Conserver à Acheter sur le titre, en relevant son objectif de cours de 22 à 30 euros.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

ASML HLDG
1 142,2000 EUR Euronext Amsterdam +5,35%
SOITEC
29,6200 EUR Euronext Paris +4,89%
STMICROELECTRONICS
24,5050 EUR Euronext Paris +1,55%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/01/2026 à 11:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank