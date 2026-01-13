Les valeurs du jour à Paris - Eiffage et Vinci sous pression après l’avis de Bank of America

(AOF) - Les valeurs liées au secteur de la construction ferment la marche de l'indice phare de la place parisienne ce mardi, pénalisées par une note de Bank of America. Saint-Gobain (-3,69% à 83,62 euros) est lanterne rouge du CAC 40, talonné par Eiffage (-3,59% à 120,95 euros) et Vinci (-3,48% à 117,80 euros). "Nous devenons progressivement beaucoup plus prudents à l'égard des actions françaises du secteur des concessions", estime BofA, qui a abaissé Eiffage à Neutre et Vinci à sous performance.
Les craintes portent à la fois sur un possible durcissement fiscal en France et sur des perspectives de croissance organique jugées faibles pour les exercices 2026 et 2027.
La banque américaine annonce privilégier " les groupes d'infrastructures exposés aux Etats-Unis et les aéroports européens offrant des inflexions positives de leur flux de trésorerie disponible". Ses valeurs préférées sont Ferrovial, ACS, Zurich Airport, Sacyr et National Grid.
Eiffage et Vinci sont également pénalisés par la volonté du gouvernement français de prélever 2,5 milliards d'euros auprès des concessionnaires autoroutiers afin de financer des infrastructures, une mesure qui pèsera mécaniquement sur leurs bénéfices.
Encore lointain, cet horizon est subordonné à une future loi de programmation.
