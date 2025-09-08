Les valeurs du jour à Paris- Edenred et Pluxee sous pression entre risque politique en France et enquête en Turquie

(AOF) - Edenred (-6,76%, à 22,20 euros) ferme la marche du CAC 40. Idem pour Pluxee (-7,63%, à 15,38 euros) au sein de l'indice SBF 120. Les émetteurs de titres-restaurant dévissent en raison du vote de confiance programmé ce lundi à l'Assemblée nationale et de l'enquête dont les deux sociétés font l'objet de la part de l'Autorité de la concurrence turque.

Compte tenu des incertitudes politiques en France, la réforme très attendue du titre-restaurant, en gestation depuis deux ans, pourrait une nouvelle fois être retardée.

Parmi les mesures clés de ce projet : la dématérialisation en 2027, l'utilisation possible le dimanche et dans toute la France et, surtout, la pérennisation de la possibilité de payer ses courses alimentaires en supermarché.

Pour ne rien arranger, Edenred et Pluxee sont aussi dans le collimateur de l'autorité de la concurrence turque. Celle-ci a décidé d'ouvrir une enquête sur Edenred, Multinet, Pluxee et Setcard, les principaux acteurs du secteur des cartes-repas en Turquie.

Elle examinera si les quatre entreprises ont enfreint la loi par des pratiques telles que la manipulation des offres, le partage de clientèle et l'échange d'informations sensibles sur le plan concurrentiel.

Les conclusions de l'enquête préliminaire ont indiqué que les entreprises en question pourraient avoir eu des comportements anticoncurrentiels, précise le régulateur national.

Pluxee, ancienne division Avantages de Sodexo qui a été introduite en Bourse le 1er février 2024, mise fortement sur sa capacité à conquérir de nouveaux marchés émergents.

Edenred, présent depuis plusieurs décennies, voit dans la Turquie un marché relais dans sa stratégie de déploiement international.

L'ouverture de cette enquête risque donc de fragiliser leurs ambitions.