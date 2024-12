Les valeurs du jour à Paris - Casino, Euroapi et Eutelsat quittent le navire du SBF 120

(AOF) - Changements en vue au sein du SBF 120 qui seront effectifs à partir du 23 décembre : Casino (-0,81% à 1,10 euro), Euroapi (+0,38% à 3,15 euros) et Eutelsat ne feront plus partie de l'indice et seront remplacés par Medincell (+3,06% à 15,48 euros), Planisware (+1,33% à 27,42 euros) et Robertet (+1,15% à 879 euros). Aucune modification n'est, en revanche, à noter au sein de l'indice CAC 40, a précisé hier l'opérateur boursier Euronext dans un communiqué.Casino avait réintégré le SBF 120 en juin dernier à la faveur de sa restructuration orchestrée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Le distributeur en difficulté, dont la valorisation boursière s'élève à 445 millions d'euros, s'est recentré autour d'enseignes de proximité comme Monoprix et Franprix. Mais l'action a perdu 64% de sa valeur depuis trois mois et...98% depuis le début de l'année 2024.

Exit également d'Euroapi du SBF 120. Introduit en Bourse en mai 2022 à l'occasion d'une scission d'avec sa maison mère, Sanofi, le spécialiste des principes actifs a souffert sur le plan boursier ces derniers mois (-27% sur trois mois et -45% depuis le début de l'année). Lors de la séance du 10 décembre, son titre s'était replié de 27% après l'annonce du départ de sa présidente et de son directeur général.

La situation boursière d'Eutelsat, troisième sortant de l'indice, n'est guère reluisante, l'action de l'opérateur satellites perdant 25% sur les trois derniers mois.

Robertet fait son come-back au sein de l'indice

Parmi les heureux entrants figure Planisware qui fera son baptême du feu au sein de l'indice SBF 120 à compter du 20 décembre. L'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets, introduit en Bourse en avril dernier, progresse de 18% depuis un mois. Il s'agit d'une "nouvelle étape importante pour Planisware qui pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue", a déclaré le groupe. Sa capitalisation boursière est proche des 2 milliards d'euros.

Medincell, société de biopharmacie spécialisée dans les médicaments injectables, débarque également au sein de l'indice. Son titre bondit de 110% depuis de l'année. " Nous allons accroitre notre pouvoir d'attraction auprès de nouveaux investisseurs institutionnels français et internationaux et bénéficier d'une couverture renforcée de la part des analystes financiers et des médias boursiers " a réagi son directeur général, Christophe Douat. " Cette distinction devrait de facto se traduire par une augmentation du volume de transactions de nos actions ".

Enfin, Robertet, spécialiste des arômes naturels utilisés dans l'industrie de la parfumerie Robertet effectue son retour dans le SBF 120, après y avoir passé neuf mois entre juin 2020 et mars 2021.