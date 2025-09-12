Les valeurs du jour à Paris - CAC 40 : entrée d'Euronext et sortie de TP (ex-Teleperformance)

(AOF) - Euronext (+0,65%, à 138,50 euros) va accéder au Saint des saints de la Bourse de Paris, dont il est le propriétaire, le CAC 40. Il remplacera TP (ex- Teleperformance ), qui cède 0,63%, à 63,22 euros, à partir du lundi 22 septembre. La capitalisation boursière d’Euronext est de 14,08 milliards d’euros contre 3,7 milliards d’euros pour le sortant. Cette entrée au CAC 40 est la consécration de la stratégie de son président, Stéphane Boujnah. Sous sa houlette, Euronext a étendu sa présence géographique, en rachetant notamment la Bourse norvégienne, Oslo Børs, en 2019 et la Bourse italienne en 2021.
Cette extension géographique s'est accompagnée d'une diversification de ses activités, permettant une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés financiers. Euronext est par ailleurs désormais moins dépendante des activités liées aux volumes.
Pour sa part, TP a culminé en Bourse à un peu plus de 400 euros en janvier 2022 avant d'entamer une tendance baissière. Au cours de ces derniers trimestres, les investisseurs se sont inquiétés de l'impact de l'intelligence artificielle sur son activité et la société a par ailleurs dévoilé à plusieurs reprises des performances décevantes.
Concernant l'indice SBF 120, Esso sera remplacé par Abivax et OVH par Exail Technologies.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer