Les valeurs du cannabis bondissent après que Trump a approuvé le cannabidiol pour les soins de santé des personnes âgées

(Mise à jour des prix, ajout de contexte et de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian

Les actions des entreprises de cannabis ont grimpé lundi en pré-ouverture après que le président américain Donald Trump a défendu les avantages potentiels de l'utilisation du cannabidiol dans les soins de santé des personnes âgées dans un message sur les médias sociaux .

Le mois dernier, Trump a déclaré que son administration envisageait de reclasser la marijuana , ce qui pourrait également entraîner un allègement potentiel des sanctions pénales liées à son utilisation.

Le cannabidiol dérivé du chanvre (CBD) pourrait "révolutionner les soins de santé des personnes âgées" en aidant à réduire la progression de la maladie et a été présenté comme une alternative aux médicaments sur ordonnance, a-t-il déclaré dans un message sur Truth Social dimanche.

Les actions cotées aux États-Unis de Canopy Growth WEED.TO

CGC.O et de Tilray Brands TLRY.O ont toutes deux bondi de près de 20 % avant la cloche, tandis que Cronos Group CRON.O

CRON.TO a ajouté 9,5 % et Aurora Cannabis ACB.TO ACB.O a gagné 13,7 %, respectivement.

Le fonds négocié en bourse AdvisorShares Pure U.S. Cannabis

MSOS.P a bondi de 25,2 % et est en voie de réaliser son plus important gain trimestriel jamais enregistré, soit environ 70 %.

"MSOS, le plus grand ETF américain axé sur la marijuana, est indiqué en hausse de 20% à l'ouverture et bénéficie du soutien surprise du président Trump dimanche pour les avantages potentiels du CBD, tout soutien étant très utile pour ce secteur coté assiégé", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI.

Les réglementations relatives à l'utilisation commerciale du chanvre et du CBD ont été considérablement assouplies par la promulgation de la loi sur l'amélioration de l'agriculture au cours du premier mandat de Trump.

Toutefois, la marijuana reste inscrite à l'annexe I de la loi sur les substances contrôlées, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle.

L'ancien président Joe Biden avait demandé au ministère de la santé et des services sociaux de réexaminer le statut de la marijuana, ce qui avait conduit l'agence à recommander de la placer dans le tableau III, une catégorie de drogues présentant un potentiel de dépendance modéré à faible.

Trump "a déjà laissé entendre qu'il prévoyait de la reclassifier. Cela ne signifie pas qu'il légalise la drogue, mais cela allège le fardeau des entreprises", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principale du marché chez Capital.com.

"Je pense qu'il y a encore de la marge pour que ces actions montent si la reclassification est confirmée",

Les valeurs du cannabis ont reflété les flux et reflux du processus prolongé entrepris par chaque administration américaine en vue d'une légalisation plus large de la marijuana et sont souvent volatiles. Certains titres, comme Canopy Growth, ont perdu la moitié de leur valeur cette année, tandis que Cronos et SNDL ont tous deux gagné plus de 30 %.

La reclassification permettrait d'alléger la charge fiscale découlant de l'article 280E, qui refuse aux entreprises du secteur du cannabis les déductions commerciales habituelles. Si l'obstacle fiscal est levé, cela pourrait ouvrir la voie à la cotation d'un plus grand nombre d'entreprises de cannabis sur les marchés boursiers américains et susciter l'intérêt des investisseurs institutionnels.

La reclassification de la marijuana représente également un premier pas vers la réduction du gouffre entre les lois fédérales et celles des États en matière de cannabis. La drogue est légale sous une forme ou une autre dans près de 40 États.