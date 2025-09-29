Les valeurs du cannabis bondissent après que Donald Trump a approuvé le cannabidiol pour les soins de santé des personnes âgées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises du secteur du cannabis ont progressé lundi dans les premiers échanges en pré-marché, à la suite d'un message publié sur les réseaux sociaux par le président américain Donald Trump au cours du week-end, qui suggérait des bienfaits potentiels pour la santé de l'utilisation du cannabidiol.

Dans son message de dimanche, Donald Trump a déclaré que le cannabidiol (CBD) pourrait "révolutionner les soins de santé des personnes âgées" en aidant à réduire la progression de la maladie et le présentant comme une alternative aux médicaments prescrits.

Au début du mois d'août, Donald Trump avait déclaré que son administration envisageait de reclasser le cannabis , ce qui pourrait également avoir pour effet d'alléger les sanctions pénales liées à l'utilisation de la marijuana.

Les actions cotées en bourse de Canopy Growth WEED.TO

CGC.O et de Tilray Brands TLRY.O ont bondi d'environ 20% chacune en pré-marché, tandis que Cronos Group CRON.O

CRON.TO et Aurora Cannabis ACB.TO ACB.O ont également gagné 13,3% chacune.

Le fonds négocié en bourse AdvisorShares Pure U.S. Cannabis

MSOS.P a bondi de 20,6 % et est en passe de réaliser sa plus forte hausse trimestrielle jamais enregistrée, de l'ordre de 70 %.

"MSOS, le plus grand ETF américain axé sur la marijuana, est prévu en hausse de 20% à l'ouverture et bénéficie du soutien surprise apporté dimanche par le président Donald Trump concernant les avantages potentiels du CBD, tout soutien constituant une aide précieuse pour ce secteur coté assiégé", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI.

La reclassification du cannabis permettrait également d'alléger le fardeau fiscal de la section 280E, qui refuse aux entreprises du secteur du cannabis les déductions commerciales standard. Si l'obstacle fiscal est levé, cela pourrait ouvrir la voie à la cotation des entreprises de cannabis sur les bourses américaines, débloquant davantage l'accès au marché des capitaux.