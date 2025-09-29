Trump décroche un soutien sous conditions de Netanyahu à son plan pour Gaza

Le président américain Donald Trump accueille le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche à Washington, le 29 septembre 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump a décroché lundi un soutien sous conditions de Benjamin Netanyahu à son plan de paix pour Gaza, le Premier ministre israélien se réservant le droit de "terminer le travail" par les armes si le Hamas rejetait la proposition ou en violait les termes.

Le président américain a parlé de ce lundi comme "peut-être l'un des plus beaux jours de la civilisation", et a dit espérer une réponse "positive" du Hamas, dans une déclaration faite aux côtés de Benjamin Netanyahu.

Peu après, les médiateurs qatari et égyptien ont annoncé avoir remis le document rédigé par l'exécutif américain aux négociateurs du Hamas.

Le président américain et le dirigeant israélien n'ont pas donné comme prévu de conférence de presse.

"Nous ne devrions probablement pas répondre à des questions alors que nous attendons des signatures et des feux verts de nombreux pays", a dit Donald Trump.

Peu avant, la Maison Blanche avait publié une proposition en 20 points censée mettre fin de manière définitive au conflit qui ravage depuis près de deux ans le territoire palestinien et a été déclenché par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Manifestation anti-gouvernementale organisée par les familles d'otages israéliens, à Tel-Aviv le 27 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

"Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre", a déclaré Benjamin Netanyahu.

"Si le Hamas rejette votre plan, M. le Président, ou s'ils disent l'accepter mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël va terminer le travail", a toutefois ajouté le Premier ministre israélien.

Le président américain a assuré à Benjamin Netanyahu qu'il aurait son "soutien total" à Gaza si le Hamas rejetait le plan.

- Otages -

La feuille de route de Washington prévoit un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, accompagné d'un retrait par étapes des forces israéliennes et une libération des otages dans les 72 heures suivant le feu vert d'Israël.

Le Forum des familles, principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a salué dans un communiqué "un accord historique".

Une fois les otages libérés, Israël relâcherait selon le plan américain 1.700 Gazaouis faits prisonniers après l'attaque du 7 octobre ainsi que 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité.

Portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, à Jérusalem le 28 septembre 2025 ( AFP / HAZEM BADER )

Le territoire palestinien serait gouverné par une autorité temporaire "technocratique et apolitique" gérant les affaires courantes, dont le Hamas serait exclu.

Benjamin Netanyahu a par ailleurs assuré lundi que l'Autorité palestinienne n'aura "aucun rôle à jouer" à Gaza si elle ne passe pas "par une transformation véritable et radicale".

Le gouvernement temporaire prévu par la proposition américaine serait placé sous la supervision d'un "comité de la paix" présidé par Donald Trump lui-même et dans lequel l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair jouerait un rôle.

Ce dernier a réagi en saluant un projet "audacieux et intelligent", tandis que le président français Emmanuel Macron a écrit sur X: "Je souhaite qu'Israël s'engage résolument sur cette base. Le Hamas n'a pas d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan."

Le texte élaboré par les Etats-Unis prévoit qu'à terme, "les membres du Hamas qui s'engageront à respecter une coexistence pacifique (avec Israël) et qui rendront leurs armes bénéficieront d'une amnistie".

Parmi les autres points clés du plan, les Etats-Unis travailleront avec des "partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une Force internationale de stabilisation (ISF) qui doit être immédiatement déployée à Gaza".

"Personne ne sera forcé de quitter Gaza", dit le texte alors que Donald Trump avait évoqué il y a quelques mois l'idée de vider le territoire de ses habitants. "Nous encouragerons les gens à rester et leur offrirons l'occasion de construire un Gaza meilleur."

Une maison détruite par une frappe israélienne, à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 28 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.

L'offensive israélienne menée en représailles à Gaza a fait 66.055 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.