 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs des opérateurs télécoms australiens touchent leur plus bas niveau depuis 15 mois ; selon Citi, la hausse des bénéfices de Telstra l'emporte sur les difficultés liées à SpaceX
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

12 octobre - ** Les valeurs du secteur des télécommunications

.AXTJ reculent jusqu'à 2,4 %, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2024, les poids lourds Telstra TLS.AX , Superloop SLC.AX et Aussie Broadband ABB.AX menant la baisse

** Selon Citi, TLS conserve sa recommandation “acheter”, car le potentiel de hausse par rapport aux prévisions de résultats pour l’exercice 2027 l’emporte sur les inquiétudes liées à l’acquisition par SpaceX SPCX.O d’un portefeuille américain de licences de spectre en bande basse

** La société de courtage indique que le mois de septembre a été plus favorable pour les marques phares, les téléchargements de l’application MyTelstra ayant augmenté de 10 % par rapport au mois précédent et la baisse annuelle s’étant ralentie

** Citi indique que les téléchargements d’applications et les gains nets d’abonnés postpayés et grand public sous la marque Telstra présentent un facteur de “corrélation raisonnable” de 0,67

** Il ajoute que le fournisseur de haut débit SLC, un nouveau venu sur le marché, affiche des perspectives supérieures aux prévisions consensuelles de croissance du nombre d’abonnés, qualifiant la récente faiblesse du cours de l’action d’opportunité d’achat

** Citi reste “neutre” sur ABB, bien que la hausse de 37 % en glissement annuel des téléchargements d’applications au premier trimestre suggère que la croissance du haut débit résidentiel pourrait dépasser les prévisions

** Le titre AXTJ a reculé de 13,6 % depuis le début de l’année, affichant une baisse plus marquée que celle de TLS (-4,4 %) et de SLC (-5 %), tout en surperformant la chute de 18,7 % enregistrée par ABB

Valeurs associées

SINGTEL
2,996 EUR Tradegate 0,00%
SPACEX
162,5700 USD NASDAQ +1,25%
TELSTRA GRP
3,4000 USD OTCBB -4,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 07:00:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
    L'Europe vue en hausse, des doutes sur le cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine
    information fournie par Reuters 12.10.2026 08:27 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, les investisseurs espérant ‌que l'annonce américaine d'une trêve entre l'Ukraine et la Russie concernant les infrastructures énergétiques puisse améliorer l'approvisionnement, ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La tendance baissière peut reprendre
    VALLOUREC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • NEXANS : La tendance baissière peut reprendre
    NEXANS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Thales prévoit d'ouvrir une base de maintenance au Japon
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.10.2026 08:19 

    Le groupe industriel français Thales va implanter une base de maintenance et de soutien opérationnel au Japon, ce qui serait une première pour une entreprise étrangère, a rapporté lundi le quotidien économique japonais Nikkei. Le directeur général de l'entreprise, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,47 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,768 0,00%
Or
4 184,99 -0,23%
CAC 40
7 803,33 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12105 +0,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank