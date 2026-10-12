Les valeurs des opérateurs télécoms australiens touchent leur plus bas niveau depuis 15 mois ; selon Citi, la hausse des bénéfices de Telstra l'emporte sur les difficultés liées à SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

12 octobre - ** Les valeurs du secteur des télécommunications

.AXTJ reculent jusqu'à 2,4 %, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2024, les poids lourds Telstra TLS.AX , Superloop SLC.AX et Aussie Broadband ABB.AX menant la baisse

** Selon Citi, TLS conserve sa recommandation “acheter”, car le potentiel de hausse par rapport aux prévisions de résultats pour l’exercice 2027 l’emporte sur les inquiétudes liées à l’acquisition par SpaceX SPCX.O d’un portefeuille américain de licences de spectre en bande basse

** La société de courtage indique que le mois de septembre a été plus favorable pour les marques phares, les téléchargements de l’application MyTelstra ayant augmenté de 10 % par rapport au mois précédent et la baisse annuelle s’étant ralentie

** Citi indique que les téléchargements d’applications et les gains nets d’abonnés postpayés et grand public sous la marque Telstra présentent un facteur de “corrélation raisonnable” de 0,67

** Il ajoute que le fournisseur de haut débit SLC, un nouveau venu sur le marché, affiche des perspectives supérieures aux prévisions consensuelles de croissance du nombre d’abonnés, qualifiant la récente faiblesse du cours de l’action d’opportunité d’achat

** Citi reste “neutre” sur ABB, bien que la hausse de 37 % en glissement annuel des téléchargements d’applications au premier trimestre suggère que la croissance du haut débit résidentiel pourrait dépasser les prévisions

** Le titre AXTJ a reculé de 13,6 % depuis le début de l’année, affichant une baisse plus marquée que celle de TLS (-4,4 %) et de SLC (-5 %), tout en surperformant la chute de 18,7 % enregistrée par ABB