Les valeurs des opérateurs télécoms américains et européens reculent alors que l'accord de SpaceX sur les fréquences ébranle le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* T-Mobile, Verizon et AT&T sont en tête des baisses parmi les valeurs du S&P 500

* Le secteur européen des télécommunications chute à son plus bas niveau depuis janvier

(Mise à jour des cours dans tout le texte, ajout de détails au paragraphe 13)

par Rashika Singh et Shashwat Chauhan

Vendredi, les valeurs des télécommunications américaines et européennes figuraient parmi les plus fortes baisses de leurs indices de référence respectifs, après que l’acquisition par SpaceX d’un spectre en bande basse a ravivé les inquiétudes concernant la concurrence croissante des services mobiles par satellite.

Grâce à cet accord, SpaceX vise à permettre à Starlink Mobile de contourner les antennes-relais classiques lorsque cela est possible, et de concurrencer les grands opérateurs mobiles tant en termes de couverture étendue que de fiabilité du service en intérieur, ce qui pourrait positionner la connectivité par satellite comme une alternative courante aux réseaux cellulaires traditionnels.

T-Mobile US TMUS.O a chuté de 13,2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de 33 mois, AT&T T.N a reculé et Verizon VZ.N a perdu environ 10 % — ces deux titres atteignant leur plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Ces trois titres ont enregistré les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice S&P 500 .SPX lors des échanges de l’après-midi.

« Les implications pour AT&T, T-Mobile et Verizon sont quelque peu négatives: leurs arguments de défense contre les revendications relatives au spectre à bande basse s'affaiblissent », a déclaré Kutgun Maral, analyste de recherche sur les actions dans le secteur des médias, du câble et des télécommunications chez Evercore ISI.

En Europe, Deutsche Telekom DTEGn.DE , le plus grand opérateur de télécommunications de la région en termes de capitalisation boursière, a chuté de 7,9 %, tandis que le français Orange ORAN.PA a perdu 2,5 % et l’espagnol Telefónica

TEF.MC a reculé de 4,6 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 Télécommunications .SXKP a chuté de plus de 2,9 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 30 janvier.

Les actions d’Airtel Africa AAF.L , de Vodafone VOD.L et de BT Group BT.L ont été les plus touchées au sein de l’indice FTSE 100 .FTSE de Londres, enregistrant des baisses comprises entre 2,4 % et 6,3 %.

Cette chute fait suite à l’accord conclu par SpaceX pour acquérir le portefeuille national de fréquences 800 MHz de la société de capital-investissement Grain Management, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 8 milliards de dollars, selon une source proche des discussions.

« Ce changement stratégique place SpaceX dans une position de négociation plus forte et met en évidence l’évolution du paysage concurrentiel dans le secteur des télécommunications, rappelant aux investisseurs les tendances parallèles observées dans les services sans fil fixes au cours de la dernière décennie », a ajouté Maral.

L'action SpaceX a progressé de 1,2 % dans l'après-midi.

Le spectre à bande basse peut parcourir de plus longues distances et traverser les bâtiments et autres obstacles plus efficacement que les ondes à haute fréquence, ce qui permet à SpaceX de développer son offre Starlink Mobile.

« Cet accord permettra à SpaceX d’utiliser le spectre à bande basse, une ressource rare, pour prendre en charge les services satellitaires de nouvelle génération directement vers les appareils, permettant ainsi à Starlink Mobile d’atteindre ses clients aussi bien depuis le sol que depuis l’espace », a déclaré Milbank, qui a représenté Grain Management dans le cadre de cette transaction avec SpaceX.

Cette acquisition reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Grain Management et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la valeur de la transaction.

LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE RÉSISTENT À LA VAGUE DE VENTES

Les opérateurs de pylônes de télécommunications ont résisté à la vague de ventes qui a touché l’ensemble du secteur, les investisseurs pariant que les ambitions de SpaceX dans le domaine du sans-fil pourraient, à terme, stimuler la demande d’infrastructures terrestres supplémentaires.

American Tower AMT.N , Crown Castle CCI.N et SBA Communications SBAC.O ont progressé de 6,5 % à 13,3 %.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que cette transaction était « progressivement constructive » pour les opérateurs de tours, soulignant que même un réseau centré sur les satellites pourrait nécessiter le déploiement de tours, d’installations sur les toits et de petites cellules, tandis qu’une concurrence urbaine plus large exigerait des infrastructures terrestres et des fréquences nettement plus importantes.