 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs des opérateurs télécoms américains en baisse alors que SpaceX conclut un accord sur les fréquences pour permettre le lancement des services Starlink Mobile
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:37

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des opérateurs de télécommunications américains reculent en séance prolongée après l'annonce par SpaceX SPCX.O d'un accord visant l'acquisition d'un portefeuille de licences de spectre à bande basse à l'échelle nationale, ce qui permettra à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis

** Les actions d'AT&T T.N reculent de 6,6% à 23,40 dollars, celles de Verizon Communications VZ.N de 5,1% à 43,97 dollars et celles de T-Mobile US de 5,4% à 162,00 dollars, en séance prolongée

** L'action SPCX progresse de 0,5% à 161,38 dollars après la clôture

** La société d’Elon Musk annonce qu’elle va obtenir jusqu’à 14 mégahertz de spectre apparié dans la bande des 800 MHz, comblant ainsi une lacune technique majeure pour Starlink Mobile

** Depuis la dernière clôture, VZ a progressé d’environ 14%, TMUS a reculé d’environ 16% et T a légèrement progressé depuis le début de l’année

Valeurs associées

AT&T
24,880 USD NYSE +1,65%
SPACEX
160,5700 USD NASDAQ -4,19%
T-MOBILE US
171,3100 USD NASDAQ +2,18%
VERIZON COMM
46,355 USD NYSE +1,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,15 +2,92%
CAC 40
7 729,69 -0,51%
Or
4 136,96 +0,05%
TOTALENERGIES
77,58 +2,86%
EUR/USD SPOT
1,12147 -0,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank