Les valeurs des opérateurs télécoms américains en baisse alors que SpaceX conclut un accord sur les fréquences pour permettre le lancement des services Starlink Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des opérateurs de télécommunications américains reculent en séance prolongée après l'annonce par SpaceX SPCX.O d'un accord visant l'acquisition d'un portefeuille de licences de spectre à bande basse à l'échelle nationale, ce qui permettra à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis

** Les actions d'AT&T T.N reculent de 6,6% à 23,40 dollars, celles de Verizon Communications VZ.N de 5,1% à 43,97 dollars et celles de T-Mobile US de 5,4% à 162,00 dollars, en séance prolongée

** L'action SPCX progresse de 0,5% à 161,38 dollars après la clôture

** La société d’Elon Musk annonce qu’elle va obtenir jusqu’à 14 mégahertz de spectre apparié dans la bande des 800 MHz, comblant ainsi une lacune technique majeure pour Starlink Mobile

** Depuis la dernière clôture, VZ a progressé d’environ 14%, TMUS a reculé d’environ 16% et T a légèrement progressé depuis le début de l’année