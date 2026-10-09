Les valeurs des opérateurs de télécommunications américains et européens reculent alors que l'accord de SpaceX sur les fréquences bouscule le secteur

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* T-Mobile et Verizon en tête des baisses parmi les valeurs du S&P 500 en début de séance

* Le secteur européen des télécommunications tombe à son plus bas niveau depuis janvier

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de graphiques)

par Rashika Singh

Les valeurs des télécommunications américaines et européennes ont chuté vendredi après que l'acquisition par SpaceX de fréquences en bande basse a ravivé les craintes liées à la concurrence croissante des services mobiles par satellite.

T-Mobile US TMUS.O , Verizon VZ.N et AT&T T.N ont chuté de 5,5% à 7,4% lors des échanges avant l'ouverture, tandis que l'indice STOXX Europe 600 Télécommunications .SXKP a reculé de plus de 2%, atteignant son plus bas niveau depuis le 30 janvier.

Deutsche Telekom DTEGn.DE , premier opérateur de télécommunications européen en termes de capitalisation boursière, a reculé de 6,5%, tandis que le britannique Vodafone

VOD.L a perdu 4,1%, le français Orange ORAN.PA a cédé 2,3% et l’espagnol Telefónica TEF.MC a fléchi de 3,9%.

Cette baisse fait suite à des informations selon lesquelles SpaceX aurait accepté d’acquérir le portefeuille national de fréquences 800 MHz de la société de capital-investissement Grain Management, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 8 milliards de dollars, renforçant ainsi les ambitions de l’entreprise en matière de connectivité satellite-cellulaire.

“Nous pensons que la transaction avec Grain est un signe clair que SpaceX va se montrer plus agressif dans l’acquisition de spectre”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note, ajoutant que toute menace pesant sur les opérateurs établis devrait se concrétiser progressivement, en commençant par les marchés ruraux.

Les fréquences à bande basse peuvent parcourir de plus longues distances et traverser les bâtiments et autres obstacles plus efficacement que les ondes à haute fréquence, ce qui permet à SpaceX de développer son offre Starlink Mobile.

Bien que les entreprises n’aient pas communiqué les conditions financières de l’accord, le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources, que celui-ci s’élevait à 8 milliards de dollars.

L'action SpaceX a progressé de 4% après l'annonce de cette acquisition, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE RÉSISTENT À LA VAGUE DE VENTES

Les opérateurs de tours de télécommunications ont résisté à la vague de ventes qui a balayé l’ensemble du secteur, les investisseurs pariant que les ambitions de SpaceX dans le domaine du sans-fil pourraient, à terme, stimuler la demande d’infrastructures terrestres supplémentaires.

American Tower AMT.N , Crown Castle CCI.N et SBA Communications SBAC.O ont progressé de 6,7% à 8,3%.

Morgan Stanley a déclaré que cette transaction était “progressivement constructive” pour les opérateurs de tours, soulignant que même un réseau centré sur les satellites pourrait nécessiter le déploiement de tours, d’installations sur les toits et de petites cellules, tandis qu’une concurrence urbaine plus large exigerait des infrastructures terrestres et des fréquences nettement plus importantes.